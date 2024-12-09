Ο ηγέτης των Λιβανικών Δυνάμεων (ΛΔ), του μεγαλύτερου χριστιανικού κόμματος της χώρας, έκρινε χθες Κυριακή ότι η πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ στη γειτονική Συρία σημαίνει το «τέλος του πάρτι» για το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ, το οποίο αξίωσε να καταθέσει τα όπλα.

Το λιβανικό σιιτικό κίνημα, σύμμαχος του Άσαντ, που αποκεφαλίστηκε και αποδυναμώθηκε έπειτα από έναν χρόνο και πλέον εχθροπραξιών με το Ισραήλ, αναγκάστηκε να αποσύρει στοιχεία του από τη Συρία έπειτα από την έφοδο-αστραπή της Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ (ΧΤΣ) και οργανώσεων ανταρτών που έχουν συμμαχήσει μαζί της, που κυρίευσε χθες Κυριακή στην πρωτεύουσα Δαμασκό, βάζοντας τέλος στην εξουσία του προέδρου από το 2000.

«Το πάρτι τέλειωσε (...) κάθε μέρα που περνάει είναι χαμένη μέρα για εσάς και για τους πολίτες του Λιβάνου, δήλωσε ο Σαμίρ Τζάτζα απευθυνόμενος στη Χεζμπολάχ κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, εκφράζοντας ικανοποίηση για την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ.

Ο Σαμίρ Τζάτζα, μέγας αντίπαλος των Άσαντ, ήταν ο μοναδικός ηγέτης πλευράς του λιβανικού εμφυλίου πολέμου (1975-1990) που εξέτισε ποινή 11 ετών κάθειρξης κατά τη διάρκεια της συριακής κηδεμονίας του Λιβάνου, που διήρκεσε 29 χρόνια.

Σκηνές αγαλλίασης εκτυλίχθηκαν χθες σε χριστιανικές και σουνιτικές περιοχές του Λιβάνου μετά την πτώση του «τυράννου» Άσαντ.

«Η λαϊκή βάση σας σήμερα έχει ανάγκη αληθινό κράτος, ανοικοδόμηση», είπε ο ηγέτης των Λιβανικών Δυνάμεων, που πρόσκειται στη Σαουδική Αραβία και στις ΗΠΑ, ενώ ισραηλινοί βομβαρδισμοί προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές σε προπύργιο της Χεζμπολάχ τους δυο μήνες ανοικτού πολέμου, από τα τέλη Σεπτεμβρίου ωσότου τέθηκε σε εφαρμογή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός την 27η Νοεμβρίου.

Αντίπαλοι της Χεζμπολάχ στον Λίβανο και στο εξωτερικό θεωρούν ότι ο πόλεμος με το Ισραήλ και η πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ την αποδυνάμωσαν πολύ.

Από την πλευρά του ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέφρασε ικανοποίηση διότι έπεσε «κεντρικός» παράγοντας του «άξονα του κακού» του οποίου ηγείται κατ’ αυτόν το Ιράν, βλέποντας στην εξέλιξη «άμεση συνέπεια» των πληγμάτων που κατάφερε ο στρατός του στην Τεχεράνη και στη Χεζμπολάχ.

Ο Σαμίρ Τζάτζα κάλεσε τη Χεζμπολάχ, τη μόνη παράταξη που διατήρησε τα όπλα της μετά τον εμφύλιο, στο όνομα του αγώνα κατά του Ισραήλ, να καταρτίσει με τον λιβανικό στρατό «οδικό χάρτη» που θα καταλήξει «στη διάλυση της στρατιωτικής υποδομής της».

Εκφράστηκε καθώς πλησιάζει κοινοβουλευτική συνεδρίαση, προγραμματισμένη για την 9η Οκτωβρίου, για την ανάδειξη νέου προέδρου, έπειτα από δυο χρόνια που ο θώκος μένει κενός στον Λίβανο εξαιτίας των διαφωνιών ανάμεσα στη Χεζμπολάχ και τους αντιπάλους της, ιδίως τις ΛΔ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

