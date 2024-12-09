Τουρκία: Γνώριζε για το σχέδιο των ανταρτών να εκδιώξουν τον Άσαντ «πριν από 6 μήνες»

Η τουρκική κυβέρνηση γνώριζε για το σχέδιο των ανταρτών να εξαπολύσουν μια μεγάλη επίθεση με στόχο την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ, αποκαλύπτει ρεπορτάζ λίγες ώρες μετά την ανατροπή του Σύρου προέδρου.



Οι αντάρτες ενημέρωσαν την Άγκυρα για την πρόθεσή τους να εξαπολύσουν την επίθεση πριν από περίπου έξι μήνες, ανέφερε το Reuters τη Δευτέρα, επικαλούμενος έναν «διπλωμάτη στην περιοχή» και ένα φερόμενο ως μέλος των αντικαθεστωτικών ανταρτών.



Η συριακή πηγή είπε στο πρακτορείο ότι οι μαχητές «είχαν δείξει στην Τουρκία λεπτομέρειες του σχεδιασμού», προτρέποντας την Άγκυρα να μην παρέμβει στην επίθεση.



Αφού κοινοποίησαν το σχέδιο, οι μαχητές «ένιωσαν ότι είχαν λάβει τη σιωπηρή έγκρισή της» (της Άγκυρας), σημείωσαν οι πηγές.



«Δεν υπήρχε περίπτωση» οι αντάρτες «να προχωρήσουν χωρίς προηγουμένως να ειδοποιήσουν την Τουρκία», πρόσθεσε μια πηγή στο Reuters.



Τα σχόλια ήρθαν μια ημέρα μετά την εισβολή των ανταρτών στη συριακή πρωτεύουσα αφότου σημείωσαν σημαντικά εδαφικά κέρδη στο βόρειο τμήμα της αραβικής χώρας περίπου δύο εβδομάδες μετά την αναζωπύρωση των εχθροπραξιών.

Πανηγυρισμούς προκάλεσε στο μεταξύ στην Τουρκία η ανατροπή του Άσαντ από τους αντάρτες, κυρίως τους Ισλαμιστές, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κων/πολη Μανώλης Κωστίδης. Την ίδια στιγμή ωστόσο, επικρατεί και προβληματισμός για την ισχύ των Κούρδων της Συρίας (PKK/YPG) που απλώνονται σε μεγάλο μέρος των τουρκικών νοτιοανατολικών συνόρων.

