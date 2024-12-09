Ιρανός αξιωματούχος: Το Ιράν βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με τους Σύρους αντάρτες

Το Ιράν έχει ανοίξει έναν άμεσο δίαυλο επικοινωνίας με τους αντάρτες στη Συρία μετά την ανατροπή του προέδρου της χώρας Μπασάρ αλ Άσαντ, δήλωσε σήμερα στο Reuters ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος, σε μια προσπάθεια «να αποφευχθεί» οι σχέσεις μεταξύ του Ιράν και της Συρίας να πάρουν «εχθρική πορεία».

Η αιφνιδιαστική επιχείρηση ενός συνασπισμού Σύρων ανταρτών --με αιχμή του δόρατος την Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS), πρώην βραχίονα της αλ Κάιντα στη Συρία--, στο πλαίσιο της οποίας κατέλαβαν τη Δαμασκό και ανέτρεψαν τον Άσαντ, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σημεία καμπής για τη Μέση Ανατολή εδώ και δεκαετίες. Με την πτώση του Σύρου προέδρου το Ιράν και η Ρωσία έχασαν ένα προπύργιο από το οποίο ασκούσαν επιρροή στον αραβικό κόσμο.

Ο ανώτερος αξιωματούχος του Ιράν επεσήμανε ότι η ηγεσία της χώρας, αντιμέτωπη με την απώλεια ενός σημαντικού συμμάχου στη Δαμασκό και την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ, είναι ανοικτή να συζητήσει με τους νέους Σύρους ηγέτες.

«Η δέσμευση αυτή αποτελεί κλειδί για τη σταθεροποίηση των δεσμών και την αποφυγή περαιτέρω έντασης στην περιφέρεια», εξήγησε.

Πηγή: skai.gr

