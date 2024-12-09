Βίντεο: Τα υπόγεια τούνελ διαφυγής του Μπασάρ αλ  Άσαντ στη Συρία

Με τα μάτια στραμμένα στις δραματικές ώρες στη Συρία, τον έλεγχο της οποίας πλεόν έχουν οι τζιχαντιστες, ο πλανήτης παρακολουθεί τις ραγδαίες εξελίξεις στην άλλοτε ειδυλλιακή χώρα της Μέσης Ανατολής, με τους αναρίθμητους θησαυρούς και την πλούσια ιστορία. Ο πρόεδρος της χώρας, Μπάσαρ αλ Άσαντ εγκατέλειψε τη Συρία εσπευσμένα και κατέφυγε κρυφά στο εξωτερικό και - μετά από πολύωρο θρίλερ - έγινε γνωστό ότι βρήκε άσυλο στη Ρωσία.

Μπαίνοντας στη Δαμασκό, οι Σύροι αντάρτες έκαναν επιδρομή στα σπίτια και τις επαύλεις των μελών της οικογένειας Ασαντ και αποκάλυψαν υπόγεια, κρυφά περάσματα και τούνελ διαφυγής κάτω από τις πολυτελείς κατοικίες.

Ένα βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα ισχυρίζοντια ότι δείχνει την «έπαυλη» του υποστράτηγου Μάχερ αλ Ασαντ, αδερφό του έκπτωτου προέδρου. Σε αυτή διακρίνεται μια λευκή, σπειροειδή σκάλα στο πάτωμα, να οδηγεί κάτω από το έδαφος.

Από εκεί, άλλες δύο σκάλες που κατεβαίνουν ακόμη πιο βαθιά. Το βίντεο στη συνέχεια κόβεται και ξαναδείχνει ένα τεράστιο δίκτυο από άδειες, φαρδιές σήραγγες με ψηλές, καμπύλες οροφές.

Στη λεζάντα αναφέρεται: «Μεγάλο συγκρότημα σήραγγας κάτω από την έπαυλη του Μαχερ Ασαντ, αρκετά φαρδύ ώστε να περάσουν φορτηγά που μεταφέρουν Captagon (ναρκωτικό, το «χάπι των τζιχαντιστών») και χρυσό».

Massive tunnel complex beneath Maher Assad's mansion, wide enough for trucks carrying Captagon and gold to drive through. pic.twitter.com/q7lmlLOfqi — Akıncı (@YavuzSelim23_1) December 8, 2024

Ένας άλλος τζιχαντιστής ισχυρίστηκε ότι οι σήραγγες ήταν «έτοιμες με εξαερισμό, καθιστικά, υπνοδωμάτια, κλειδαριές και μεταλλικές πόρτες».

Ο «τελευταίος» δικτάτορας της Μέσης Ανατολής, έπεσε, δεκατρία χρόνια μετά την «Αραβική Άνοιξη» - η πτώση του καθεστώτος Άσαντ επετεύχθη σε μόλις 11 ημέρες.

