Ο πρωθυπουργός του Κατάρ δήλωσε σήμερα από τη Δαμασκό ότι η χώρα του θα παράσχει την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη για την "αποκατάσταση" των υποδομών μετά την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ στη Συρία, η οποία έχει πληγεί από περισσότερα από 13 χρόνια πολέμου.

"Το κράτος του Κατάρ τείνει το χέρι στους Σύρους αδελφούς μας για μια μελλοντική συνεργασία", δήλωσε ο σεΐχης Μοχάμεντ μπεν Αμπντελραχμάν Αλ Θάνι κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, μετά τη συνάντησή του με τον νέο ηγέτη της Συρίας Άχμαντ αλ Σάρα. "Θα παράσχουμε την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη για την αποκατάσταση των βασικών υποδομών και για να προσφέρουμε τη βοήθειά μας στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας", πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ ζήτησε επίσης από το Ισραήλ να αποχωρήσει "αμέσως" από την ουδέτερη ζώνη που έχει δημιουργηθεί μεταξύ της χώρας αυτής και της Συρίας, ζώνη που οποία κατέλαβε μετά την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ.

"Η ανάληψη του ελέγχου της ουδέτερης ζώνης από την ισραηλινή κατοχή είναι μια παράλογη πράξη", δήλωσε στην κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μαζί με τον νέο ηγέτη της Συρίας ζητώντας την άμεση αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων.

