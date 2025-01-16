Μια φοιτήτρια από τη Σερβία τραυματίστηκε σήμερα, όταν παρασύρθηκε από ένα αυτοκίνητο στο Βελιγράδι, κατά τη διάρκεια μιας αντικυβερνητικής διαδήλωσης, με τον οδηγό, ο οποίος συνελήφθη, να θεωρείται ύποπτος για «απόπειρα φόνου», όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η φοιτήτρια παρασύρθηκε σε μία διασταύρωση στο κέντρο του Βελιγραδίου, την οποία είχαν κλείσει οι διαδηλωτές, με το όχημα να τη μεταφέρει στην οροφή του για περίπου δέκα μέτρα, προτού εκείνη καταλήξει στο πεζοδρόμιο, σύμφωνα με τα πλάνα που δημοσιεύτηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προβλήθηκαν από ΜΜΕ.

JUST IN:



A car hit and carried a girl on its roof for over 10 meters during a student protest in Belgrade, Serbia. pic.twitter.com/AW6v1bmDcj — AMK News (@AmkBreaking) January 16, 2025

Εδώ και εβδομάδες, φοιτητές κλείνουν καθημερινά για 15 λεπτά έναν από τους κόμβους ή μία από τις λεωφόρους στο Βελιγράδι και σε άλλες πόλεις της Σερβίας, ζητώντας να αποδοθεί δικαιοσύνη για τους 15 ανθρώπους που σκοτώθηκαν τη 15η Νοεμβρίου, όταν κατέρρευσε ένα στέγαστρο στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ (βόρεια), λίγους μήνες μετά την ανακαίνιση του κτιρίου.

«Η ασθενής εισήχθη στο νοσοκομείο σε κατάσταση συνείδησης. Επικοινωνεί και η υγεία της είναι σταθερή. Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκτίμηση των τραυμάτων της», επισημαίνεται σε ένα δελτίο Τύπου του νοσοκομείου του Βελιγραδίου, όπου διακομίστηκε η γυναίκα.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου, γεννηθείς το 1987, ο οποίος τράπηκε σε φυγή, «ταυτοποιήθηκε και εντοπίστηκε» από την αστυνομία, ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας.

Προς το παρόν δεν είναι σαφές εάν πρόκειται για μια προμελετημένη ενέργεια ή ένα ατύχημα, όμως η Ανώτατη Εισαγγελία του Βελιγραδίου, που ασχολείται με τα σοβαρά εγκλήματα, ανακοίνωσε επίσης ότι θα αναλάβει την υπόθεση.

Ο οδηγός «θεωρείται ύποπτος για απόπειρα φόνου», διευκρίνισε η Εισαγγελία σε ένα δελτίο Τύπου.

