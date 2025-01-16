Ζαχάροβα: Μίλησε και… κινέζικα για να προσκαλέσει τουρίστες από την ασιατική χώρα – Δείτε βίντεο 

Ρωσία και Κίνα φαίνεται ότι έρχονται όλο και πιο κοντά. Από τις 28 Ιανουαρίου έως τις 9 Φεβρουαρίου, η Μόσχα θα φιλοξενήσει τον δεύτερο εορτασμό της Πρωτοχρονιάς σύμφωνα με το παραδοσιακό ανατολικό ημερολόγιο. Αυτές οι εκδηλώσεις στη Μόσχα ανακοινώνονται ως εορτασμοί του κινεζικού νέου έτους, ανακοίνωσε η Μαρία Ζαχάροβα.



«Πέρυσι αυτή η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά, αλλά ακόμη και τότε την επισκέφτηκαν 700 χιλιάδες άτομα. Νομίζω ότι το ρεκόρ θα καταρριφθεί φέτος». «Σας προσκαλούμε στη Μόσχα για να γιορτάσουμε μαζί την Κινεζική Πρωτοχρονιά! Περιμένουμε τουρίστες από την Κίνα, χαιρόμαστε που γνωρίζουμε νέους φίλους» δήλωσε στα κινεζικά η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργού Εξωτερικών, και έγινε viral.

Lavrov's spokesperson Zakharova spoke Chinese as she asked tourists from China to come celebrate Chinese New Year in Moscow on state TV. (Can anyone tell me how good her pronunciation is?)



It looks like Russia is entering a new geopolitical reality.



We don’t know if Lavrov,… https://t.co/hUulkXKCpJ pic.twitter.com/4mlkbx9Vin January 16, 2025

«Το πολύχρωμο φεστιβάλ "Κινεζική Πρωτοχρονιά στη Μόσχα" διοργανώνεται από την κυβέρνηση της Μόσχας και πραγματοποιείται με την υποστήριξη του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών και της Πρεσβείας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στη Ρωσική Ομοσπονδία: οι εκδηλώσεις αποσκοπούν στο να διασφαλίσουν ότι Οι Ρώσοι και οι Κινέζοι εξοικειώνονται περισσότερο με τα έθιμα και τις παραδόσεις του άλλου. Παρεμπιπτόντως, τον Μάρτιο του περασμένου έτους, οι κάτοικοι δύο κινεζικών πόλεων, του Πεκίνου και της Σιάν, γιόρτασαν για πρώτη φορά τη ρωσική λαϊκή γιορτή Maslenitsa – και μια μεγάλης κλίμακας πολιτιστική και ψυχαγωγική εκδήλωση, ‘’Δείτε τον ρωσικό χειμώνα στην Κίνα’’, πραγματοποιήθηκε εκεί» πρόσθεσε η Ζαχάροβα.



Σημειώνεται ότι ο ίδιος ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει πει ότι «τα νεότερα μέλη της οικογένειάς του» μιλούν άπταιστα τα κινέζικα, ενώ οι ρωσικές οικογένειες της ανώτερης μεσαίας τάξης προσλαμβάνουν ολοένα και περισσότερο Κινέζες γκουβερνάντες για να μεγαλώσουν τα παιδιά τους σε ένα δίγλωσσο περιβάλλον - θυμίζοντας Ρώσους αριστοκράτες που προσλάμβαναν νταντάδες από τη Γαλλία την εποχή της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, όπου τα γαλλικά και όχι τα ρωσικά ήταν η γλώσσα των ελίτ.



Την ίδια στιγμή, στην Ουκρανία ρωτάνε δηκτικά αν η προφορά της εκπροσώπου του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών ήταν… καλή



