Γαλλία: Δικαστήριο δικαίωσε γυναίκα που υιοθέτησε αγριογούρουνο

Μια αγριογουρουνίτσα που υιοθετήθηκε όταν ήταν μωρό από μια εκτροφέα αλόγων μπορεί να παραμείνει με την ιδιοκτήτριά της στο Σαούρς της κεντρικής Γαλλίας, έκρινε σήμερα το δικαστήριο, αφού οι απειλές των τοπικών αρχών να την απομακρύνουν ή ακόμη και να της κάνουν ευθανασία προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων.

Η Ελοντί Καπ βρήκε τη «Ριλέτ» τον Απρίλιο του 2023 δίπλα σε κάδους απορριμμάτων, κοντά στο ιπποτροφείο της στο Σαούρς. Τότε, ήταν ακόμη ένα μικρό αγριογουρουνάκι, σήμερα όμως έχει μεγαλώσει πολύ, κυκλοφορεί ελεύθερη ανάμεσα στα άλογα και τους σκύλους της φάρμας και της αρέσουν πολύ οι αγκαλιές με τους ιδιοκτήτες της.

Αφού απέτυχαν οι προσπάθειες να την αφήσουν ελεύθερη στη φύση, η Καπ στείρωσε και εμβολίασε την Ριλέτ, της έφτιαξε έναν δικό της περίβολο και υπέβαλε πολλές αιτήσεις στην τοπική περιφέρεια προκειμένου να της εγκρίνουν να κρατήσει στο σπίτι της αυτό το άγριο ζώο. Όλα τα αιτήματα απορρίφθηκαν, οι αρχές απείλησαν να κατασχέσουν το ζώο ή να του κάνουν ευθανασία και η Καπ βρέθηκε αντιμέτωπη με ποινή φυλάκισης και πρόστιμο ύψους έως και 150.000 ευρώ «για αιχμαλωσία και κράτηση άγριων ζώων».

Η υπόθεση έγινε πρωτοσέλιδο στη Γαλλία, οργανώθηκαν διαδηλώσεις υπέρ της Καπ και ακόμη και η γνωστή ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ζώων Μπριζίτ Μπαρντό ζήτησε να επιτραπεί στη Ριλέτ να παραμείνει στη φάρμα.

Το διοικητικό δικαστήριο της Σαλόν-ον-Σαμπάνιε διέταξε σήμερα την περιφέρεια να επανεξετάσει το αίτημα της Καπ να κρατήσει το ζώο και να της καταβάλει 1.500 ευρώ ως αποζημίωση για τη βλάβη που υπέστη.

«Είναι μια μεγάλη νίκη, το δικαστήριο πραγματικά κατέρριψε τα επιχειρήματα της περιφέρειας. Το γεγονός ότι είχαμε μαζί μας τα μέσα ενημέρωσης έκανε τη διαφορά», είπε η Καπ, προσθέτοντας ότι θα δωρίσει τα χρήματα της αποζημίωσης σε μια φιλανθρωπική οργάνωση.

Η Καπ είπε ότι η Ριλέτ –το όνομα της δόθηκε χάριν αστεϊσμού από ένα τοπικό φαγητό με χοιρινό– δέχτηκε ατάραχα την είδηση. «Απλώς παίζει, δεν την νοιάζει. Θα μείνει μαζί μας», πρόσθεσε.

