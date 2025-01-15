Ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν πραγματοποίησε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Σύρο ομόλογό του Άσαντ Χασάν αλ Σιμπάνι.

Ο Χακάν Φιντάν ανέφερε ότι: «Υπογραμμίσαμε ότι θα παράσχουμε κάθε είδους υποστήριξη στη Συρία. Μετά την ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ, ξεκίνησε μια νέα εποχή στη Συρία. Είναι καιρός όλες οι θρησκευτικές, εθνοτικές και θρησκευτικές ομάδες στη Συρία να αγκαλιάσουν η μία την άλλη. Εμείς θα υποστηρίξουμε επίσης τις προσπάθειες της συριακής διοίκησης σε αυτό το θέμα, με την άρση των κυρώσεων, μπορούν να δημιουργηθούν συνθήκες για να επιστρέψουν στην πατρίδα εκατομμύρια Σύροι, είμαστε έτοιμοι να μοιραστούμε τις εμπειρίες μας σε αυτό το θέμα για χρόνια. «Περιμένουμε συνεργασία από τη νέα διοίκηση σε αυτό το θέμα. Έχουμε δηλώσει ότι είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε επιχειρησιακή υποστήριξη στον αγώνα κατά του DAESH. Δεν υπάρχει χώρος για τρομοκρατία στο μέλλον της περιοχής. Δεν θα επιτρέψουμε να διαλυθεί η Συρία», είπε.

Ο Άσαντ Χασάν αλ Σιμπάνι, είπε, «Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τον αδερφό μου Hakan Fidan. Η εδαφική μας ενότητα είναι πολύ σημαντική. Θέλουμε όλα τα εδάφη μας να συνδεθούν με το κέντρο. Στο πολύ εγγύς μέλλον, οι σχέσεις Τουρκίας-Συρίας θα αποκτήσουν δυναμική και νέους ορίζοντες. Εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας στη Δημοκρατία της Τουρκίας, ιδιαίτερα στην Ανατολική Συρία. Ως Συρία, χρειαζόμαστε πραγματικά υποστήριξη για να ενισχυθούμε και να οικοδομήσουμε τους θεσμούς μας.»

Το υποσχόμαστε, όπως πάντα. Η Συρία δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποτελεί απειλή για τη γειτονική της χώρα. «Θέλουμε η κεντρική διοίκηση της Δαμασκού να κυριαρχεί σε όλες τις περιοχές», είπε.

Πηγή: skai.gr

