Τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους ένας άμαχος, σκοτώθηκαν σήμερα σε ισραηλινό βομβαρδισμό στη νότια Συρία, σύμφωνα με αναφορές.

Αν οι αναφορές επιβεβαιωθούν, θα πρόκειται για την πρώτη φορά που το Ισραήλ πλήττει στόχο δυνάμεων της νέας κυβέρνησης της Συρίας.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τόνισε ότι ένα «ισραηλινό drone» έπληξε στρατιωτική αυτοκινητοπομπή στην τοποθεσία Γκαντίρ αλ Μπουστάν, κοντά στο κατεχόμενο από το Ισραήλ συριακό Γκολάν, σκοτώνοντας «δύο μέλη της διοίκησης στρατιωτικών επιχειρήσεων» -ένας νέος ισλαμικός σχηματισμός- και έναν άμαχο.

Ιατρική πηγή είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι ένας από τους τρεις νεκρούς ήταν τοπικός αξιωματούχος.

Συριακά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για πολλά θύματα σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε στρατιωτική οχηματοπομπή στο Γκαντίρ αλ Μπουστάν.

Δεν έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής ο ισραηλινός στρατός.

Το Γκαντίρ αλ Μπουστάν βρίσκεται περίπου τρία χιλιόμετρα από τα ισραηλινά σύνορα, πέρα από μια ουδέτερη ζώνη στη Συρία που αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό κατοχή από ισραηλινές δυνάμεις.

Πηγή: skai.gr

