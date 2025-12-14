Συρία: Πέντε συλλήψεις για την επίθεση στους Αμερικανούς στρατιώτες

Στη σύλληψη πέντε ατόμων για την ένοπλη επίθεση σε Αμερικανούς στρατιώτες στην πόλη Παλμύρα προχώρησαν οι αρχές της Συρίας, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Από την επίθεση στην Παλμύρα, δύο Αμερικανοί στρατιώτες και ένας διερμηνέας έχασαν τη ζωή τους, ενώ τραυματίστηκαν άλλα τρία άτομα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζοντας την οργή του για την αιματηρή επίθεση, δήλωσε αμέσως μετά ότι αν οι αμερικανικές δυνάμεις δεχθουν ξανά επίθεση, θα αναλάβουν δράση εναντίον του Ισλαμικού Κράτους, το οποίο ορίστηκε ως υπεύθυνο από το Πεντάγωνο.

Αξιωματούχοι της συριακής κυβέρνησης ωστόσο, δήλωσαν ότι ο δράστης ήταν μέλος των συριακών δυνάμεων, ο οποίος είχε αναπτύξει «εξτρεμιστικές απόψεις».

Πηγή: skai.gr

