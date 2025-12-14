Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μακελειό στο Σίδνεϊ: Τα 15 λεπτά του τρόμου στην παραλία Μπόνταϊ - Πανικός τη στιγμή της επίθεσης - Δείτε βίντεο

Άνθρωποι έτρεχαν να απομακρυνθούν από την παραλία, ενώ άλλοι είχαν πέσει στο έδαφος και κάλυπταν τα κεφάλια τους ή τα παιδιά τους - Εικόνες από θύματα που τους προσφέρονται οι πρώτες βοήθειες

Μπόνταϊ παραλία

Σκηνές απόλυτου πανικού καταγράφηκαν στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, όταν δύο ένοπλοι άνδρες πυροβολούσαν αδιακρίτως, σκοτώντας τουλάχιστον 11 άτομα και τραυματίζοντας τουλάχιστον άλλα 29.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα ΜΜΕ στην Αυστραλία, ο τρόμος για εκατοντάδες ανθρώπους που βρίσκονταν στη δημοφιλή παραλία διήρκεσε τουλάχιστον 15 λεπτά. 

Βίντεο που ανέβηκαν στα social media από το σημείο της τρομοκρατικής επιθεσης αναδεικνύουν τον πανικό που επικράτησε, ενώ οι πυροβολισμοί ακούγονταν από άγνωστη κατεύθυνση.

Εκατοντάδες άνθρωποι που βρίσκονταν στην παραλία έτρεχαν πανικόβλητοι να απομακρυνθούν, ενώ άλλοι είχαν πέσει στο έδαφος καλύπτοντας το κεφάλι τους, αλλά και τα παιδιά τους με τα σώματά τους.

Δείτε βίντεο από το σημείο τη στιγμή της επίθεσης: 

Στο βίντεο που ακολουθεί υπάρχουν στο έδαφος άνθρωποι που έχουν κτυπηθεί και τους προσφέρονται οι πρώτες βοήθειες από άλλους πολίτες, αλλά και αστυνομικούς. (ΠΡΟΣΟΧΗ, ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ)

..............

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μακελειό στο Σίδνεϊ Αυστραλία τρομοκρατική επίθεση
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark