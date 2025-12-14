Σκηνές απόλυτου πανικού καταγράφηκαν στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, όταν δύο ένοπλοι άνδρες πυροβολούσαν αδιακρίτως, σκοτώντας τουλάχιστον 11 άτομα και τραυματίζοντας τουλάχιστον άλλα 29.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα ΜΜΕ στην Αυστραλία, ο τρόμος για εκατοντάδες ανθρώπους που βρίσκονταν στη δημοφιλή παραλία διήρκεσε τουλάχιστον 15 λεπτά.

Βίντεο που ανέβηκαν στα social media από το σημείο της τρομοκρατικής επιθεσης αναδεικνύουν τον πανικό που επικράτησε, ενώ οι πυροβολισμοί ακούγονταν από άγνωστη κατεύθυνση.

Εκατοντάδες άνθρωποι που βρίσκονταν στην παραλία έτρεχαν πανικόβλητοι να απομακρυνθούν, ενώ άλλοι είχαν πέσει στο έδαφος καλύπτοντας το κεφάλι τους, αλλά και τα παιδιά τους με τα σώματά τους.

Στο βίντεο που ακολουθεί υπάρχουν στο έδαφος άνθρωποι που έχουν κτυπηθεί και τους προσφέρονται οι πρώτες βοήθειες από άλλους πολίτες, αλλά και αστυνομικούς. (ΠΡΟΣΟΧΗ, ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ)

