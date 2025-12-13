Επίθεση από ένοπλο άνδρα δέχθηκε μεικτή περιπολία αμερικανικών και συριακών δυνάμεων στην πόλη Παλμύρα, της Συρίας.

Ο ένοπλος αιφνιδιάσε τους στρατιώτες, ανοίγοντας πυρ και τραυματίζοντας τουλάχιστον τέσσερις Αμερικανούς και δύο Σύρους. Δύο από τους Αμερικανούς στρατιώτες και ένας Σύρος διερμηνέας κατέληξαν στο νοσοκομείο.

Αμερικανικά ελικόπτερα μετέφεραν τους τραυματίες σε αμερικανική βάση στην περιοχή Αλ-Τανφ, κοντά στα σύνορα με το Ιράκ.

Νωρίτερα, δύο Σύροι αξιωματούχοι δήλωσαν στο διεθνές πρακτορείο Reuters ότι μια νηοπομπή συριακών στρατιωτικών δυνάμεων και αμερικανικών δυνάμεων του υπό αμερικανική ηγεσία, που μάχεται κατά του Ισλαμικού Κράτους, δέχθηκε πυρά.

Αμερικανικά στρατεύματα που σταθμεύουν στη βορειοανατολική Συρία στο πλαίσιο μιας δεκαετούς προσπάθειας να βοηθήσουν τις κουρδικές δυνάμεις στην περιοχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.