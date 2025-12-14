Τη στιγμή που ο ένας από τους δύο δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης στην παραλία Μπόνταϊ, στο Σίδνεϊ, βγάζει το όπλο και αρχίζει να πυροβολεί όποιον βλέπει μπροστά του κατέγραψε κάμερα πολίτη.

Ο άνδρας, με χαρακτηριστική ψυχρότητα στοχεύει ανθρώπους και όταν αδειάζει ο γεμιστήρας, τον αντικαθιστά άμεσα, για να συνεχίσει το δολοφονικό του έργο.

Άνθρωποι κρύβονται όπου μπορούν, άλλοι τρέχουν να ξεφύγουν και άλλοι προσπαθούν να αντιληφθούν τι συμβαίνει.

New Close up footage of Bondi Beach Terrorists in Sydney Australia https://t.co/pPC5ivUH3a pic.twitter.com/k3Xz8D2gVt — DisasterAlert (@DisasterAlert2) December 14, 2025

Σε άλλο βίντεο, ο δεύτερος δράστης έχει εγκλωβιστεί στη γέφυρα που οδηγεί στην παραλία Μπόνταϊ και δέχεται τα πυρά των αστυνομικών, οι οποίοι τον εξουδετερώνουν.

pic.twitter.com/73m0FPaEtg



BREAKING: Footage captures the moment police hit the second terrorist in today's terrorist attack on a Hanukkah celebration at Sydney's Bondi Beach. — Heterodox Media (@HeterodoxMedia) December 14, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.