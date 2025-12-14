Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τρομοκρατική επίθεση στο Σίδνεϊ: Βίντεο από τους δράστες - Η στιγμή που εξουδετερώνεται ο δεύτερος

Στο ένα βίντεο διακρίνεται ο δράστης να πυροβολεί εξ επαφής ανθρώπους - Στο δεύτερο, ο ένας δράστης πέφτει στο έδαφος από τις σφαίρες των αστυνομικών

Sydney

Τη στιγμή που ο ένας από τους δύο δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης στην παραλία Μπόνταϊ, στο Σίδνεϊ, βγάζει το όπλο και αρχίζει να πυροβολεί όποιον βλέπει μπροστά του κατέγραψε κάμερα πολίτη.

Ο άνδρας, με χαρακτηριστική ψυχρότητα στοχεύει ανθρώπους και όταν αδειάζει ο γεμιστήρας, τον αντικαθιστά άμεσα, για να συνεχίσει το δολοφονικό του έργο.

Άνθρωποι κρύβονται όπου μπορούν, άλλοι τρέχουν να ξεφύγουν και άλλοι προσπαθούν να αντιληφθούν τι συμβαίνει.

Σε άλλο βίντεο, ο δεύτερος δράστης έχει εγκλωβιστεί στη γέφυρα που οδηγεί στην παραλία Μπόνταϊ και δέχεται τα πυρά των αστυνομικών, οι οποίοι τον εξουδετερώνουν. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μακελειό στο Σίδνεϊ Αυστραλία τρομοκρατική επίθεση
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark