Η Ρωσία αποσύρει το στρατιωτικό προσωπικό της από την πρώτη γραμμή στη βόρεια Συρία, αλλά και από θέσεις στα Βουνά των Αλαουιτών, αλλά δεν εγκαταλείπει τις δύο βάσεις της στη χώρα, μετά από την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ δήλωσαν στο Reuters τέσσερις αξιωματούχοι από τη Συρία.

Η φυγή του Άσαντ, ο οποίος μαζί με τον πατέρα του θανόντα πρώην πρόεδρο Χαφέζ αλ Άσαντ οικοδόμησαν μία στενή συμμαχία με τη Ρωσία έθεσε υπό αμφισβήτηση το μέλλον των ρωσικών βάσεων (αεροπορική βάση Χμέιμιμ στη Λατάκια, ναυτική βάση στην Ταρτούς).

Δορυφορικές φωτογραφίες της Παρασκευής δείχνουν τουλάχιστον δύο μεταγωγικά αεροσκάφη ΑΝ-124 στη βάση Χμέιμιμ με τους κώνους εισόδου στο εμπρόσθιο μέρος της ατράκτου τους, σε ανοιχτή θέση, καθώς προφανώς προετοιμάζονταν για τη φόρτωση στρατιωτικού υλικού.

Τουλάχιστον ένα μεταγωγικό αεροσκάφος πέταξε χθες προς τη Λιβύη, δήλωσε ένας Σύρος αξιωματούχος των υπηρεσιών ασφάλειας έξω από την αναφερόμενη αεροπορική βάση.

Πηγές του συριακού στρατού, αλλά και των υπηρεσιών ασφάλειας που έχουν επικοινωνία με τους Ρώσους, δήλωσαν στο Reuters, ότι η Ρωσία αποσύρει τις δυνάμεις της από τις πρώτες γραμμές, όπως επίσης, αποσύρει βαρύ εξοπλισμό, αλλά και φυγαδεύει υψηλόβαθμους αξιωματικούς των ένοπλων δυνάμεων της Συρίας.

Ωστόσο, οι πηγές που μίλησαν ανώνυμα, με δεδομένο τον ευαίσθητο χαρακτήρα της κατάστασης, τόνισαν ότι η Ρωσία δεν αποσύρεται από τις δύο κύριες στρατιωτικές βάσεις της, ενώ επί του παρόντος, δεν σκοπεύει να τις εγκαταλείψει.

Μέρος του εξοπλισμού μεταφέρεται πίσω στη Μόσχα, όπως και υψηλόβαθμοι αξιωματικοί του στρατού του Άσαντ, με σκοπό στη φάση αυτή, την ανασυγκρότηση, ανάλογα με τις εξελίξεις στο συριακό έδαφος, δήλωσε στο Reuters, ένας υψηλόβαθμος αξιωματικός του συριακού στρατού που έχει επικοινωνία με τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

