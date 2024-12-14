Ρωσικό φορτηγό αεροπλάνο αναχώρησε από τη Συρία για τη Λιβύη - Αναμένονται περαιτέρω πτήσεις

Ένα ρωσικό φορτηγό αεροπλάνο αναχώρησε από την αεροπορική βάση της Ρωσίας στη Λατάκια της Συρίας για τη Λιβύη το Σάββατο, δήλωσε ένας Σύρος αξιωματούχος ασφαλείας που βρίσκεται έξω από την εγκατάσταση, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Ο αξιωματούχος που βρισκόταν στην πύλη δήλωσε στο Reuters ότι αναμένονται περαιτέρω ρωσικές αναχωρήσεις από την αεροπορική βάση Hmeimim στην παράκτια επαρχία Λατάκια τις επόμενες ημέρες.

Την Παρασκευή, δορυφορικές εικόνες έδειξαν τη Ρωσία να μετακινεί στρατιωτικό εξοπλισμό στην αεροπορική βάση Hmeimim της Συρίας, με δύο φορτηγά αεροσκάφη Antonov AN-124, μετά την ανατροπή του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ από τους αντάρτες το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Πηγή: skai.gr

