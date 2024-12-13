Οι ρωσικές προμήθειες σιτηρών στη Συρία σταμάτησαν λόγω της αβεβαιότητας για τη νέα κυβέρνηση και τις καθυστερήσεις πληρωμών, δήλωσαν σήμερα ρωσικές και συριακές πηγές.

Τα ναυτιλιακά δεδομένα έδειξαν ότι δύο πλοία που μεταφέρουν ρωσικά σιτηρά που προορίζονταν για τη Συρία, δεν έχουν φτάσει στον προορισμό τους.

Η Ρωσία ο μεγαλύτερος εξαγωγέας σιτηρών στον κόσμο, ήταν βασικός υποστηρικτής του Μπασάρ Αλ –Άσαντ και προμήθευε τη Συρία μέσω πολύπλοκων οικονομικών και υλικοτεχνικών διευθετήσεων, παρακάμπτοντας τις δυτικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν τόσο στη Συρία όσο και στη Ρωσία.

Η Ουκρανία, παγκόσμιος παραγωγός και εξαγωγέας σιτηρών και ελαιούχων σπόρων, είναι πρόθυμη και έτοιμη να προμηθεύσει τρόφιμα στη Συρία μετά την πτώση του καθεστώτος του πρώην προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, δήλωσε σήμερα στο Reuters ο Ουκρανός υπουργός Γεωργίας Βιτάλι Κοβάλ.

Ρωσικές και συριακές πηγές ανέφεραν νωρίτερα ότι οι ρωσικές προμήθειες σιταριού στη Συρία τέθηκαν σε αναστολή λόγω της αβεβαιότητας σχετικά με τη νέα κυβέρνηση και των καθυστερήσεων στις πληρωμές. Η Συρία εισήγαγε παραδοσιακά τρόφιμα από τη Ρωσία κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης Άσαντ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

