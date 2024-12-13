Η Ρωσία φαίνεται ότι συσκευάζει τον στρατιωτικό εξοπλισμό της στην αεροπορική βάση Χμεϊμίμ, στη Συρία, σύμφωνα με δορυφορικές φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα η τεχνολογική εταιρεία Maxarm, που ειδικεύεται στα δορυφορικά συστήματα.

Οι φωτογραφίες τραβήχτηκαν σήμερα και δείχνουν τουλάχιστον δύο Antonov AN-124 –από τα μεγαλύτερα μεταγωγικά αεροσκάφη στον κόσμο– με τους κώνους της μύτης τους ανοιχτούς.

Η αεροπορική βάση Χμεϊμίμ βρίσκεται στην επαρχία της Λαττάκειας.

«Δύο μεταγωγικά An-124 είναι στον διάδρομο – και τα δύο με τους κώνους ανυψωμένους και ετοιμάζονται να φορτώσουν εξοπλισμό/φορτίο» ανέφερε η Maxar. «Εκεί κοντά, αποσυναρμολογείται ένα επιθετικό ελικόπτερο Ka-52 και πιθανώς το ετοιμάζουν για μεταφορά, ενώ και τμήματα ενός αντιαεροπορικού συστήματος S-400 ετοιμάζονται επίσης να μεταφερθούν από το σημείο όπου ήταν αναπτυγμένα στην αεροπορική βάση», πρόσθεσε.

Η ναυτική βάση της Ρωσίας στην Ταρτούς, το μοναδικό λιμάνι όπου μπορεί να επισκευάζει και να ανεφοδιάζει τα πλοία της στη Μεσόγειο, «παραμένει σε γενικές γραμμές απαράλλαχτη» από τις 10 Δεκεμβρίου» και οι εικόνες δείχνουν «δύο φρεγάτες στα ανοιχτά της Ταρτούς», ανέφερε η Maxar.

Το βρετανικό Channel 4 μετέδωσε ότι ένα κομβόι τουλάχιστον 150 ρωσικών στρατιωτικών οχημάτων θεάθηκε να κινείται και φαίνεται ότι έχει επιτευχθεί μια συμφωνία με βάση την οποία οι Ρώσοι θα μπορέσουν να φύγουν από τη Συρία συντεταγμένα.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Η Ρωσία στηρίζει τη Συρία από τις πρώτες ημέρες του Ψυχρού Πολέμου και αναγνώρισε την ανεξαρτησία της το 1944, όταν ακόμη προσπαθούσε να αποτινάξει τη γαλλική κυριαρχία. Η Δύση θεωρούσε «σοβιετικό δορυφόρο» τη Συρία επί πολλά χρόνια.

Το Κρεμλίνο έχει δηλώσει ότι στόχος του μετά την ανατροπή του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ είναι να διασφαλίσει την ασφάλεια των στρατιωτικών βάσεων της Ρωσίας και των διπλωματικών αποστολών της.

Πηγή: skai.gr

