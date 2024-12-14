Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν επεσήμανε σε ομιλία του σήμερα Σάββατο ότι η Μόσχα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια παγκόσμια αντιπαράθεση που εκτείνεται πολύ πέρα ​​από το πεδίο της μάχης, που επηρεάζει τον πολιτισμό, την εκπαίδευση, την οικονομία και την τεχνολογία της χώρας.

«Η Ρωσία αναπτύσσεται, η οικονομία αναπτύσσεται και αυτό συμβαίνει κόντρα στο πλαίσιο των κυρώσεων που μας έχουν επιβληθεί», είπε ο Πούτιν στην ομιλία του στο συνέδριο του κυβερνώντος Κόμματος Ενωμένη Ρωσία στη Μόσχα. «Όμως κανένας εκβιασμός, καμία προσπάθεια για εξωτερική παρέμβαση δεν θα μας δώσει τίποτα», πρόσθεσε ο Ρώσος πρόεδρος.

Μάλιστα, όπως μεταδίδει και το Baha, ο Ρώσος πρόεδρος εξέφρασε επίσης τη βεβαιότητα ότι η Ρωσία θα αντιμετωπίσει επιτυχώς όλες τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει, τόσο στο εγγύς όσο και στο μακρινό μέλλον.

Το Κρεμλίνο χαιρετίζει τη θέση του Τραμπ για την Ουκρανία

Υπενθυμίζεται ότι το Κρεμλίνο χαιρέτισε την Παρασκευή την τελευταία δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αντιτάχθηκε στη χρησιμοποίηση από το Κίεβο αμερικανικών πυραύλων εναντίον του ρωσικού εδάφους, έπειτα από μια νέα «μαζική» ρωσική αεροπορική επίθεση που πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια της περασμένης νύκτας εναντίον της Ουκρανίας.

«Δεν θέλουμε μια κατάπαυση του πυρός, θέλουμε την ειρήνη, από τη στιγμή που οι όροι μας θα έχουν εκπληρωθεί», ανέφερε ο Ντμίτρι Πεσκόφ

Το Κρεμλίνο χαιρέτισε σήμερα την τελευταία δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αντιτάχθηκε στη χρησιμοποίηση από το Κίεβο αμερικανικών πυραύλων εναντίον του ρωσικού εδάφους, έπειτα από μια νέα «μαζική» ρωσική αεροπορική επίθεση που πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια της περασμένης νύκτας εναντίον της Ουκρανίας.

Η Μόσχα δήλωσε, επίσης, ότι αυτά τα τελευταία πλήγματα ήταν απάντηση στα πυρά από το Κίεβο με αμερικανικής κατασκευής πυραύλους ATACMS δύο ημέρες νωρίτερα εναντίον ενός «στρατιωτικού αεροδρομίου» στο Τανγκαρόγκ, στη νοτιοδυτική Ρωσία.

Η απερχόμενη αμερικανική κυβέρνηση του δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν δεν επέτρεψε παρά μόλις το Νοέμβριο τη χρησιμοποίηση τέτοιων πυραύλων εναντίον του ρωσικού εδάφους, αφού είχε για καιρό αντιταχθεί σ' αυτή, παρά τα επανειλημμένα αιτήματα του Κιέβου.

Σε άρθρο που δημοσιεύθηκε χθες, Πέμπτη, από το περιοδικό Time, ο εκλεγμένος πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος πρόκειται να αναλάβει καθήκοντα τον Ιανουάριο, δήλωσε «έντονα αντίθετος» σ' αυτή την ιδέα. «Το μόνο που κάνουμε είναι να εντείνουμε αυτό τον πόλεμο και να τον επιδεινώνουμε», υποστήριξε.

Η τελευταία δήλωση του Τραμπ «συμπίπτει πλήρως» με τη ρωσική θέση, αντέδρασε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. Πρόσθεσε πως η εν λόγω δήλωση συμφωνεί με «τη θέση μας για τα αίτια της κλιμάκωσης».

Η Μόσχα και το Κίεβο επιχειρούν να λάβουν την υποστήριξη του ρεπουμπλικανού με φόντο ενδεχόμενες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις που θα μπορούσαν να αρχίσουν την ερχόμενη χρονιά, έπειτα από τρία χρόνια ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία που έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους σε κάθε πλευρά.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε σε «άμεση κατάπαυση του πυρός» και σε διαπραγματεύσεις για να μπει τέλος στον πόλεμο, μετά τη συνάντησή του πριν από μία εβδομάδα στο Παρίσι με τον Ουκρανό ομόλογό του και με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε επίσης σήμερα ότι οι ευρωπαϊκές συζητήσεις για ενδεχόμενη ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων ως ειρηνευτικής δύναμης στην Ουκρανία για να εγγυηθούν μια μελλοντική κατάπαυση του πυρός είναι πρόωρες και πρόσθεσε πως η Ρωσία θέλει την ειρήνη μάλλον, παρά απλώς μια εκεχειρία, ενώ επανέλαβε τη θέση της Μόσχας ότι είναι ανοιχτή σε διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

«Δεν θέλουμε μια κατάπαυση του πυρός, θέλουμε την ειρήνη, από τη στιγμή που οι όροι μας θα έχουν εκπληρωθεί και όλοι οι στόχοι μας θα έχουν επιτευχθεί», αντέδρασε ο Ντμίτρι Πεσκόφ.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι «οι προϋποθέσεις για τις διαπραγματεύσεις» δεν υφίστανται, καθώς η Μόσχα ζητάει μια ντε φάκτο παράδοση της Ουκρανίας πριν διαπραγματευθεί τους όρους για την ειρήνη.

Η Μόσχα, οι δυνάμεις της οποίας προωθούνται στην ανατολική Ουκρανία, δεν χαλαρώνει την πίεσή της επί του άμαχου πληθυσμού και το πρωί εξαπέλυσε μια νέα μαζική επίθεση εναντίον του ενεργειακού δικτύου της, προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές της ηλεκτροδότησης σε θερμοκρασίες υπό το μηδέν.

«Σε απάντηση στη χρήση αμερικανικών όπλων μεγάλου βεληνεκούς, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις διεξήγαγαν μια μαζική επίθεση εναντίον κρίσιμης σημασίας εγκαταστάσεων της ενεργειακής υποδομής» της Ουκρανίας», δήλωσε μέσω του Telegram το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.