Συρία: O στρατός "συνεχίζει να βρίσκεται κοντά" στη Χάμα, σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας

Υπογράμμισε ότι η απόφαση για αναδιάταξη των κυβερνητικών δυνάμεων έξω από τη Χάμα είναι "ένα προσωρινό μέτρο τακτικής", δήλωσε ο Αλί Αμπάς

Ο υπουργός Άμυνας της Συρίας Αλί Αμπάς δήλωσε σήμερα ότι ο στρατός "συνεχίζει να βρίσκεται κοντά" στη Χάμα, μετά την κατάληψη από τους αντάρτες της πόλης αυτής της κεντρικής Συρίας.

Υπογράμμισε ότι η απόφαση για αναδιάταξη των κυβερνητικών δυνάμεων έξω από τη Χάμα είναι "ένα προσωρινό μέτρο τακτικής".

"Οι δυνάμεις μας εξακολουθούν να βρίσκονται κοντά στην πόλη", δήλωσε ο Αμπάς σε ανακοίνωση την οποία μετέδωσε το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

