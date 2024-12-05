Μια Βρετανίδα κατηγορείται για επίμονη παρενοχλητική παρακολούθηση (stalking) του πρώην υπουργού Οικονομικών της Βρετανίας και νυν προέδρου του Βρετανικού Μουσείου, Τζορτζ Όσμπορν, και της συζύγου του για πάνω από ένα χρόνο, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.

Η Λίντια Σάφιλντ, 27 ετών, θα παρουσιαστεί τη Δευτέρα στο Δικαστήριο του Ουέστμινστερ του Λονδίνου, κατηγορούμενη για επίμονη παρενοχλητική παρακολούθηση του Όσμπορν, από το 2010 έως το 2016, και της Θία Ρότζερς μεταξύ 8ης Ιουνίου 2022 και 5ης Ιουλίου 2023.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η Σάφιλντ, από το Λίβερπουλ, έστειλε emails και μηνύματα στο Instagram στο ζευγάρι και "υπέβαλε ψευδείς παραπομπές στο NSPCC», ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα για παιδιά.

Δεν υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το φερόμενο αδίκημα. Η Σάφιλντ δεν ήταν διαθέσιμη για σχόλιο.

Ο Όσμπορν έχει αναλάβει διάφορα καθήκοντα από τότε που έφυγε από την κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένου του εκδότη της εφημερίδας Evening Standard. Σήμερα είναι πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου και εργάζεται παράλληλα για την επενδυτική τράπεζα Robey Warshaw. Παντρεύτηκε την Ρότζερς στις 8 Ιουλίου 2023.

Ένας εκπρόσωπος της Robey Warshaw δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο εκ μέρους του Όσμπορν. Ο τελευταίος δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

