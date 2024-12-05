Σεισμός 7 ρίχτερ στην Καλιφόρνια - Άρση προειδοποίησης για το τσουνάμι

Οι αμερικανικές αρχές ήραν την προειδοποίηση για τσουνάμι στη βόρεια Καλιφόρνια που εκδόθηκε μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7 βαθμών ρίχτερ που σημειώθηκε σήμερα κοντά στις ακτές της βόρειας Καλιφόρνιας, σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής (USGS). Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι δεν υπάρχουν άλλοι κίνδυνοι ή απειλές μετά τον σεισμό.

Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 20:44 ώρα Ελλάδας σε βάθος 10 χιλιομέτρων κοντά στη μικρή πόλη Γιουρίκα, σύμφωνα με το USGS. Η προειδοποίηση για τσουνάμι αφορούσε μεγάλο μέρος της ακτής του Ειρηνικού βόρεια του Σαν Φρανσίσκο.

"Βάσει των αρχικών παραμέτρων του σεισμού, είναι πιθανό να σημειωθούν επικίνδυνα τσουνάμι για τις ακτές που βρίσκονται σε απόσταση 300 χιλιομέτρων από το επίκεντρο του σεισμού", ανακοίνωσαν νωρίτερα οι αμερικανικές αρχές. Ανέφεραν επίσης ότι καμιά περιοχή δεν έχει πληγεί ακόμη από τσουνάμι, αλλά ότι οποιοσδήποτε βρίσκεται κοντά στις ακτές θα πρέπει να έχει επίγνωση του κινδύνου που διατρέχει.

"Μια σειρά ισχυρών κυμάτων και δυνατών ρευμάτων θα μπορούσαν να πλήξουν τις ακτές κοντά σας", αναφερόταν στην προειδοποίηση. "Κινδυνεύετε. Απομακρυνθείτε από τα παράκτια ύδατα".

Οι χρήστες των smartphone στη βόρεια Καλιφόρνια έλαβαν προειδοποιήσεις να μεταβούν αμέσως σε περιοχές με υψόμετρο, έγραψε η San Francisco Chronicle. Η εφημερίδα διευκρίνισε ότι σειρήνες για τσουνάμι ήχησαν σε ένα μέρος της ακτής.

Η δυτική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκεται στη σύγκλιση αρκετών τεκτονικών πλακών και οι σεισμοί είναι σχετικά συχνοί στην περιοχή αυτή.

Η περιοχή έχει πληγεί από αρκετούς μεγάλους σεισμούς, όπως ο σεισμός του 1994 που έπληξε το Νόρθριτζ, στην περιοχή του Λος Άντζελες, και άφησε πίσω του δεκάδες νεκρούς και χιλιάδες τραυματίες, καθώς και ζημιές δισεκατομμυρίων δολαρίων σε σπίτια και υποδομές.

Ο σεισμός στο Σαν Φρανσίσκο του 1906, που προκάλεσε επίσης τσουνάμι, φέρεται να άφησε πίσω του περισσότερους από 3.000 νεκρούς, μερικοί από τους οποίους χάθηκαν στις πυρκαγιές που ξέσπασαν μετά τον ισχυρό σεισμό.

Η αρχική εκτίμηση για τον σεισμό ήταν στα 6,6 ρίχτερ αλλά άμεσα το USGS τον αναθεώρησε στα 7 ρίχτερ. Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 20:44 ώρα Ελλάδας. Ο σεισμός είχε επίκεντρο περίπου 63 χιλιόμετρα δυτικά της πόλης Ferndale, ένα αραιοκατοικημένο τμήμα της βόρειας ακτής της Καλιφόρνιας, ανακοίνωσε το USGS.

Σύμφωνα με προηγούμενη ενημέρωση από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ, το τσουνάμι αναμενόταν να πλήξει την περιοχή του Σαν Φρανσίσκο στις 12:10 τοπική ώρα (22:10 ώρα Ελλάδας). Η προειδοποίηση αφορούσε 4,7 εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν κατά μήκος των ακτών της Καλιφόρνιας.

Περισσότεροι από 1,3 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν αρκετά κοντά στο επίκεντρο του σεισμού ώστε να τον αισθανθούν, εκτίμησε το USGS.

Ένας σημαντικός μετασεισμός μεγέθους 5,8 ρίχτερ σημειώθηκε λίγα λεπτά αργότερα κοντά στο Cobb της Καλιφόρνιας στην κομητεία Λέικ, σύμφωνα με το USGS. Αρκετοί άλλοι μετασεισμοί καταγράφηκαν επίσης λίγα λεπτά τον ισχυρό σεισμό όλοι με μέγεθος μεταξύ 2,5 και 4,2 ρίχτερ, σύμφωνα με το CBS News.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια ενημερώθηκε για τον σεισμό και την προειδοποίηση για το τσουνάμι, σύμφωνα με το γραφείο του και είχε συνάντηση με τους αξιωματούχους των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης της πολιτείας.

Περίπου 19.000 πελάτες έμειναν χωρίς ρεύμα στην κομητεία Humboldt County, από σχεδόν μηδενικό αριθμό πριν από τον σεισμό, σύμφωνα με τα στοιχεία του PowerOutage.us.

Η πυροσβεστική υπηρεσία του Σαν Φρανσίσκο ανέφερε μέσω X: Σεισμός! Προσέξτε για σπασμένα γυαλιά. Αναζητήστε καταφύγιο και προετοιμαστείτε για περαιτέρω δονήσεις από μετασεισμούς. Επικοινωνήστε με την οικογένειά σας εφόσον μπορείτε. Εκκενώστε το χώρο αν μυρίσετε αέριο, δείτε καπνό ή φωτιά.

Στο μεταξύ, ήρθε ειδοποίηση στους κατοίκους της περιοχής για σεισμό και να προστατέψουν τους εαυτούς τους.

«Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι. Μια σειρά από ισχυρά κύματα και ισχυρά ρεύματα ενδέχεται να επηρεάσουν τις ακτές κοντά σας. Βρίσκεστε σε κίνδυνο. Μετακινηθείτε σε υψηλά σημεία ή στην ενδοχώρα άμεσα, Μείνετε μακριά από τις ακτές μέχρι οι τοπικοί αξιωματούχοι να σας πουν ότι είναι ασφαλές να επιστρέψετε», αναφέρεται σε άλλο μήνυμα που έλαβαν οι πολίτες.

Οι επισκέπτες του ζωολογικού κήπου του Σαν Φρανσίσκο έχουν απομακρυνθεί λόγω του σεισμού, ανέφερε ο ζωολογικός κήπος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X. Τα ζώα είναι προστατευμένα και το προσωπικό έχει μετακινηθεί σε υψηλότερα σημεία, σύμφωνα με το Associated Press.

Πηγή: skai.gr

