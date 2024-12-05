Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν επιβεβαίωσε την Πέμπτη ότι θα παραμείνει στη θέση του μέχρι το τέλος της θητείας του, που θα λήξει τον Μάιο του 2027, σε διάγγελμα προς τον γαλλικό λαό μια ημέρα μετά την ανατροπή της κυβέρνησης του Μισέλ Μπαρνιέ.

«Η εντολή που μου δώσατε είναι για 5 χρόνια και θα την ασκήσω μέχρι το τέλος», είπε ο Μακρόν κατά τη διάρκεια μιας 10λεπτης ομιλίας, προσθέτοντας ότι θα ορίσει νέο πρωθυπουργό τις «επόμενες ημέρες».

Ο Μακρόν τόνισε ότι έχει αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένου του Covid και της κρίσης κόστους ζωής.

«Σήμερα ξεκινά μια νέα εποχή», λέει. «Πρέπει να συνεργαστούμε για τη Γαλλία».

Ακολούθως, ο Γάλλος πρόεδρος είπε ότι δεν μπορεί να διεκδικήσει επανεκλογή το 2027, τονίζοντας ότι δεν υποκινείται από φιλοδοξίες, αλλά από «τα συμφέροντα του έθνους». «Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να κάνω τη Γαλλία δυνατότερη και πιο δίκαιη, πρόσθεσε.

«Θέλω να ευχαριστήσω τον Μισέλ Μπαρνιέ εδώ», είπε ο Γάλλος πρόεδρος κατά την έναρξη του διαγγέλματος, «για το έργο που έχει επιτύχει για τη χώρα μας, για την αφοσίωσή του και για την αποφασιστικότητά του», προσθέτοντας ότι η κυβέρνησή του στάθηκε «στο ύψος της στιγμής. .»

Ακολούθως, ο Εμανουέλ Μακρόν απέκλεισε να παραιτηθεί πριν από τη λήξη της θητείας του διαβεβαιώνοντας ότι «η εντολή που μου αναθέσατε δημοκρατικά είναι πενταετής και θα την ασκήσω πλήρως μέχρι το τέλος της».

Ο Γάλλος πρόεδρος είπε ότι θα ανακοινώσει τον νέο πρωθυπουργό τις επόμενες ημέρες, προτεραιότητα του οποίου θα είναι η ψήφιση του προϋπολογισμού μέσω ειδικού νόμου.

«Ένας ειδικός νόμος θα κατατεθεί πριν από τα μέσα Δεκεμβρίου στη Βουλή και αυτός ο προσωρινός νόμος θα επιτρέψει, όπως προβλέπει το Σύνταγμά μας, τη συνέχεια των δημόσιων υπηρεσιών και τη ζωή της χώρας».

Ακροδεξιά και άκρα αριστερά ενώθηκαν σε ένα αντιδημοκρατικό μέτωπο

Ο Εμανουέλ Μακρόν επέκρινε με δριμύτητα τους βουλευτές της άκρας δεξιάς και της άκρας αριστεράς οι οποίοι όπως είπε αποδείχτηκαν κατώτεροι των περιστάσεων, ενώ καταλόγισε στις ηγεσίες τους ότι το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι οι προεδρικές εκλογές του 2027. Ανέφερε επίσης πως προκήρυξε πρόωρες βουλευτικές εκλογές το περασμένο καλοκαίρι διαπιστώνοντας από τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών την ενίσχυση των πολιτικών άκρων. Σημείωσε ωστόσο ότι η κίνηση του δεν έγινε κατανοητή.

Αναφερθείς στην πρόταση μομφής που οδήγησε στην ανατροπή της κυβέρνησης, ο Μακρόν είπε ότι προσπάθησε να πείσει τα πολιτικά κόμματα να συνεργαστούν, γι' αυτό και επέλεξε τον Μπαρνιέ.

Ωστόσο, η χθεσινή ψήφος δυσπιστίας στην κυβέρνηση για πρώτη φορά εδώ και 60 χρόνια εγκρίθηκε επειδή «η ακροδεξιά και η άκρα αριστερά ενώθηκαν σε ένα αντιδημοκρατικό μέτωπο».

Στη συνέχεια, ο Γάλλος πρόεδρος ανέφερε ότι αποδέχεται πάντα τις ευθύνες του - αλλά ποτέ τις ευθύνες άλλων, τονίζοντας ότι ορισμένες από τις πολιτικές ομάδες επέλεξαν το «χάος» επειδή «δεν θέλουν να οικοδομήσουν, θέλουν να διαλύσουν».

Ο Μακρόν παραδέχτηκε ότι «είναι δική του ευθύνη» το γεγονός ότι η διάλυση του κοινοβουλίου και η προκήρυξη πρόωρων εκλογών το καλοκαίρι ήταν μια απόφαση που δεν έγινε κατανοητή από τους πολιτικούς παράγοντες. «Σήμερα στην Εθνοσυνέλευση δεν υπάρχει μια σαφής πλειοψηφία για αυτό χρειάζεται μια νέα πολιτική μέθοδος», είπε

Πηγή: skai.gr

