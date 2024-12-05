Συρία: Ο ηγέτης των ανταρτών Αλ Τζουλάνι προτρέπει το Ιράκ να μην εμπλακεί στον πόλεμο "στο καμίνι της Συρίας"

Ο ηγέτης των Σύρων ανταρτών Άμπου Μοχάμεντ αλ Τζουλάνι, οι μαχητές του οποίου εξαπέλυσαν μια αιφνιδιαστική επίθεση-αστραπή εναντίον των δυνάμεων του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, προέτρεψε σήμερα το γειτονικό Ιράκ να «τηρήσει αποστάσεις», με ένα μήνυμά του που απευθύνεται στον Ιρακινό πρωθυπουργό Μοχάμεντ Σία αλ Σουντάνι.

«Προτρέπουμε (τον Σουντάνι) να ματαιώσει την είσοδο του Ιράκ στο νέο καμίνι της Συρίας» ανέφερε ο Τζουλάνι στο βιντεοσκοπημένο μήνυμα που αναρτήθηκε στον λογαριασμό των ανταρτών στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Ο Τζουλάνι είναι ο ηγέτης της ισλαμιστικής, ριζοσπαστικής οργάνωσης Χάγιατ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS), η οποία έχει τεθεί επικεφαλής ενός συνασπισμού ανταρτών εναντίον του συριακού καθεστώτος.

Ο Τζουλάνι κάλεσε επίσης τον Σουντάνι «να εμποδίσει τους Χασντ αλ-Σάαμπι να επέμβουν» στη Συρία, αναφερόμενος στον συνασπισμό των πρώην παραστρατιωτικών οργανώσεων που στηρίζονται από το Ιράν και έχουν ενταχθεί, εδώ και μερικά χρόνια, στις ένοπλες δυνάμεις του Ιράκ.

«Υπάρχουν πολλοί φόβοι και πλάνες, τις οποίες ορισμένοι Ιρακινοί πολιτικοί πιστεύουν, σύμφωνα με τις οποίες αυτό που συμβαίνει στη Συρία θα επεκταθεί και στο Ιράκ. Δηλώνω κατηγορηματικά ότι είναι ψευδές», πρόσθεσε.

Η ισχυρή ένοπλη ιρακινή ομάδα Καταέμπ Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν και ανήκει στις Χασντ αλ-Σάαμπι, κάλεσε τη Δευτέρα τη Βαγδάτη να στείλει στρατό στη Συρία για να στηρίξει τις κυβερνητικές δυνάμεις. Η Καταέμπ Χεζμπολάχ είχε πολεμήσει και στο παρελθόν στη Συρία, στο πλευρό των δυνάμεων που παραμένουν πιστές στον Άσαντ.

Το Ιράκ έχει ανακοινώσει ότι έστειλε τεθωρακισμένα για να ενισχύσει την ασφάλεια κατά μήκος των συνόρων του με τη Συρία.

Το περασμένο Σάββατο ο Σουντάνι είπε στον Άσαντ ότι η ασφάλεια της χώρας του είναι ουσιαστικής σημασίας για τη σταθερότητα όλης της περιοχής. Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εδρεύει στο Λονδίνο, περίπου 200 φιλοϊρανοί, Ιρακινοί μαχητές αναπτύχθηκαν την Δευτέρα στην επαρχία του Χελεπιού για να στηρίξουν τις κυβερνητικές δυνάμεις, οι οποίες την Κυριακή απώλεσαν τον έλεγχο της ομώνυμης πόλης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.