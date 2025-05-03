Πάνω από είκοσι ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στοχοποίησαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε όλη τη Συρία τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο,μια μέρα μετά την ανακοίνωση του Ισραήλ πως εξαπέλυσε βομβαρδισμούς κοντά στο παλάτι της προεδρίας στη Δαμασκό.

«Πάνω από 20 ισραηλινοί βομβαρδισμοί στοχοποίησαν αποθήκες και στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Ντεράα, κοντά στη Δαμασκό, καθώς και στις επαρχίες Χάμα και Λαττάκεια», ανέφερε τη νύχτα το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, εκτιμώντας πως επρόκειτο για τους «σφοδρότερους» βομβαρδισμούς «από την αρχή της χρονιάς».

Israel kept its promise to protect the Syrian Druze and struck several targets in Damascus, Hama, and Daraa.



An Israeli helicopter also landed in Sweida to deliver food, medical aid, and military supplies.



While the rest of the world ignores the massacres of Druze in Syria,… pic.twitter.com/lu1VcTKxlI — Dr. Maalouf ‏ (@realMaalouf) May 2, 2025

Σύμφωνα με το επίσημο συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA, τουλάχιστον ένας «πολίτης» σκοτώθηκε, στη Χαράστα, πόλη κοντά στη Δαμασκό.

Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του επιβεβαίωσε πως έπληξε στρατιωτικές υποδομές κοντά στην πρωτεύουσα της Συρίας — χώρας με την οποία το Ισραήλ εξακολουθεί πάντα να βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου στη συριακή πρωτεύουσα μετέδωσαν ότι άκουσαν μηχανές αεροσκαφών και ισχυρές εκρήξεις.

Μετά την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο, το Ισραήλ χαρακτηρίζει τον πρόεδρο Άχμαντ αλ Σάρα και την κυβέρνησή του τζιχαντιστές και έχει εξαπολύσει εκατοντάδες βομβαρδισμούς εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη Συρία, επιχειρηματολογώντας πως δε θέλει να πέσει στα χέρια τους το οπλοστάσιο του προηγούμενου καθεστώτος.

Ακόμη, η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου διέταξε να αναπτυχθούν μονάδες του ισραηλινού στρατού σε αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη στο υψίπεδο του Γκολάν.

Φόβοι για σφαγή των Δρούζων όπως με τους Αλεβίτες

Σε επεισόδια θρησκευτικής βίας στην αρχή της εβδομάδας, ανάμεσα σε μαχητές της κοινότητας των Δρούζων και ένοπλες οργανώσεις προσκείμενες στη σουνιτική de facto κυβέρνηση του προέδρου Σάρα - σκοτώθηκαν πάνω από 100 άνθρωποι κοντά στη Δαμασκό και στον νότο, κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ.

Χθες, άλλοι τέσσερις μαχητές των Δρούζων σκοτώθηκαν σε επιδρομή drone στην επαρχία Σουάιντα, προπύργιο της μειονότητας στον νότο.

Η ανάφλεξη της βίας αυτή την εβδομάδα θυμίζει τις σφαγές στις αρχές Μαρτίου 1.700 και πλέον ανθρώπων, στη μεγάλη πλειονότητά τους μελών της αλαουιτικής μειονότητας, στο δυτικό τμήμα της χώρας. Στην κοινότητα αυτή ανήκε ο πρώην πρόεδρος Άσαντ.

Εκείνη η ανάφλεξη της βίας είχε έναυσμα επιθέσεις ενόπλων πιστών στην προηγούμενη κυβέρνηση του πρώην προέδρου Άσαντ εναντίον δυνάμεων ασφαλείας της νέας εξουσίας.

Συμφωνίες οι οποίες κλείστηκαν ανάμεσα στους Δρούζους και τη Δαμασκό μοιάζουν να αποκατέστησαν την ηρεμία. Αλλά «είμαστε τρομοκρατημένοι», είπε τριανταπεντάχρονη κάτοικος στη Σαχνάγια, η Αρίτζ. «Πολλοί χριστιανοί και Δρούζοι έφυγαν για τη Δαμασκό», πρόσθεσε.

Το Ισραήλ «υπερασπιστής» των Δρούζων

Αφότου ανέλαβε η νέα εξουσία την 8η Δεκεμβρίου ο αλ Σάρα, το Ισραήλ αυτοπροβάλλεται ως υπερασπιστής των Δρούζων της Συρίας. Πρόκειται για σιιτική μειονότητα με τάση προς τον εσωτερισμό τα μέλη της μοιράζονται στον Λίβανο, στη Συρία και στο Ισραήλ.

Τα ξημερώματα της Πέμπτης προς Παρασκευή, το Ισραήλ ανακοίνωσε πως εξαπέλυσε βομβαρδισμούς κοντά στο παλάτι του αλ Σάρα, εν είδει προειδοποίησης εναντίον οποιασδήποτε επίθεσης με στόχο τη μειονότητα των Δρούζων της Συρίας.

Η συριακή προεδρία χαρακτήρισε την ενέργεια αυτή «επικίνδυνη κλιμάκωση», ενώ τα πλήγματα καταδίκασε επίσης ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

Για τον ανεξάρτητο αναλυτή Μάικλ Χόροβιτς, το Ισραήλ επιδιώκει να βρει «συμμάχους» στον συριακό νότο, αλλά και να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στις εξελίξεις «τη στιγμή που το μέλλον της Συρίας παραμένει αβέβαιο».

Επρόκειτο για «σαφές μήνυμα στο συριακό καθεστώς. Δεν θα επιτρέψουμε (συριακές) δυνάμεις να αναπτυχθούν νότια της Δαμασκού», ούτε «οποιαδήποτε απειλή εναντίον της κοινότητας των Δρούζων», ανέφεραν σε κοινή ανακοίνωσή τους ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας της κυβέρνησής του Ισραήλ Κατς.

Το Κατάρ καταδίκασε την «κατάφωρη επίθεση εναντίον της εθνικής κυριαρχίας» της Συρίας, η Σαουδική Αραβία επαναβεβαίωσε την «κατηγορηματική απόρριψη ισραηλινών επιθέσεων που υπονομεύουν τη σταθερότητα» της χώρας.

«Η Συρία δεν πρέπει να μετατραπεί σε θύμα περιφερειακών εντάσεων», προειδοποίησε η διπλωματία της Γερμανίας, καλώντας παράλληλα τη νέα εξουσία στη Δαμασκό να εγγυηθεί «την προστασία του άμαχου πληθυσμού» και «όλους τους παράγοντες» να επιδείξουν «τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση».

Το Ισραήλ διεμήνυσε πως θα αντιδράσει «διά της ισχύος» αν η de facto κυβέρνηση της Συρίας δεν προστατεύσει την κοινότητα των Δρούζων στη χώρα.

Το βράδυ της Πέμπτης ο θρησκευτικός ηγέτης των Δρούζων με τη μεγαλύτερη επιρροή στη Συρία, ο σεΐχης Χικμάτ αλ Χατζρίν, κατήγγειλε «αδικαιολόγητη εκστρατεία γενοκτονίας» που βάζει στο στόχαστρο «αμάχους» της κοινότητάς του.

Από την πλευρά της η συριακή de facto κυβέρνηση επαναβεβαίωσε τη «σθεναρή δέσμευσή της» να εγγυηθεί την ασφάλεια, να «προστατεύσει όλες τις συνιστώσες του συριακού λαού, συμπεριλαμβανομένης της κοινότητας των Δρούζων».

