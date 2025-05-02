Συρία: Μετά τις συγκρούσεις, οι Δρούζοι παραδίδουν τα βαρέα όπλα τους στον αλ Σάρα

Εκπρόσωποι των Δρούζων στην περιοχή Τζαραμάνα στα προάστια της Δαμασκού υπέγραψαν συμφωνία με εκπροσώπους της κυβέρνηης του Αλ Σάρα για την παράδοση των βαρέων όπλων τους και για την ενίσχυση των δυνάμεων ασφαλείας της κυβέρνησης στην περιοχή.

Ο Χοσάμ αλ Ταχάν, επικεφαλής της διοίκησης ασφαλείας του συριακού καθεστώτος στην περιοχή της Δαμασκού, ανακοίνωσε τη συμφωνία. Σύμφωνα με τη συμφωνία, τα όπλα χωρίς άδεια θα παραδίδονται στις αρχές μετά από μια καθορισμένη περίοδο.

Επιπλέον, χθες το βράδυ, ο κυβερνήτης της επαρχίας Σουέιντα, ενός προπυργίου των Δρούζων στη νότια Συρία, ανακοίνωσε μια συμφωνία που επιτρέπει την είσοδο επίσημων συριακών δυνάμεων ασφαλείας στην περιοχή, για πρώτη φορά από την πτώση του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ και την άνοδο στην εξουσία του Αχμέντ αλ Σαράα.

Οι συμφωνίες του νέου καθεστώτος με τους Δρούζους στη Συρία έρχονται μετά από αρκετές ημέρες συγκρούσεων μεταξύ τοπικών ένοπλων ομάδων Δρούζων και άλλων ένοπλων ομάδων, ακολουθούμενες από αντιπαραθέσεις μεταξύ των Δρούζων και των επίσημων συριακών δυνάμεων ασφαλείας σε οχυρά Δρούζων σε όλη τη Συρία. Οι συγκρούσεις προκάλεσαν ισραηλινές επιθέσεις κατά της συριακής κυβέρνησης, καθώς η Ιερουσαλήμ διαμηνύει ότι θα υπερασπιστεί την κοινότητα των Δρούζων, πολλά μέλη της οποίας ζουν στο εβραϊκό κράτος.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ΜΚΟ της αντιπολίτευσης που λειτουργεί εκτός Συρίας, έχει αναφέρει 21 θανάτους τις τελευταίες 24 ώρες και 101 τις τελευταίες ημέρες. Σύμφωνα με την έκθεση, οι περισσότεροι ήταν ένοπλοι που σκοτώθηκαν σε ανταλλαγές πυρών, αλλά εννέα Δρούζοι πολίτες εκτελέστηκαν από τις συριακές δυνάμεις ασφαλείας. Αυτοί οι ισχυρισμοί δεν έχουν επαληθευτεί από ανεξάρτητο φορέα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.