Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα Σάββατο οι Αυστραλοί, έπειτα από μια προεκλογική εκστρατεία στο επίκεντρο της οποίας βρέθηκαν η αγοραστική δύναμη, το περιβάλλον και φυσικά οι δασμοί του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Οι εκλογές στην Αυστραλία παρακολουθούνται στενά από αναλυτές στο εξωτερικό που θέλουν να δουν εάν η σκιά των πρώτων 100 ημερών του Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ προκάλεσε μια στροφή των ψηφοφόρων κατά των συντηρητικών υποψηφίων όπως συνέβη στον Καναδά - δεδομένου ότι αρκετές πολιτικές προτάσεις του Ντάτον συγκρίνονται με εκείνες του Αμερικανού προέδρου.

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζι του Εργατικού Κόμματος αντιμετωπίζει το κεντροδεξιό Φιλελεύθερο Κόμμα του Πίτερ Ντάτον, το οποίο υπόσχεται να επαναφέρει τη χώρα σε καλό δρόμο μετά από τρία χρόνια στην αντιπολίτευση.

Ο Αλμπανέζι ψήφισε στο προπύργιο των Εργατικών, Γκρέιντλερ, στο Σίδνεϊ νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου, πλαισιωμένος από τον γιο του Νέιθαν, την αρραβωνιαστικιά του Τζόντι και τον σκύλο του Τότο.

Ο Ντάτον ψήφισε μαζί με την οικογένειά του στο εκλογικό κέντρο του Ντίκσον στο Μπρίσμπεϊν, όπου είχε επικρατήσει στις προηγούμενες εκλογές με διαφορά μόλις 1,7%. Οι Εργατικοί είναι αισιόδοξοι ότι η τοπική υποψήφιά τους, Άλι Φρανς, έχει πιθανότητες να τερματίσει τις δύο δεκαετίες του Ντάτον στο κοινοβούλιο.

Οι προεκλογικές δημοσκοπήσεις επιβεβαιώνουν το προβάδισμα των Εργατικών, αλλά το προτιμησιακό σύστημα ψήφου της Αυστραλίας και η φθίνουσα κυριαρχία των δύο μεγάλων κομμάτων καθιστούν δύσκολη την πρόβλεψη για το ποιος θα αποκτήσει τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων των 150 μελών.

Το προτιμησιακό εκλογικό σύστημα της Αυστραλίας, όπου οι υποψήφιοι κατατάσσονται κατά σειρά προτίμησης, διαφέρει από το σύστημα του πλειοψηφικού συστήματος - που χρησιμοποιείται στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις περισσότερες πολιτείες των ΗΠΑ - το οποίο εκλέγει υποψηφίους με βάση το ποιος έχει λάβει τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων σε μία μόνο καταμέτρηση, ανεξάρτητα από το αν έχει εξασφαλίσει απόλυτη πλειοψηφία.

Στην Αυστραλία, εάν κανένας υποψήφιος δεν κερδίσει περισσότερο από το 50% των ψήφων στην πρώτη καταμέτρηση, οι ψήφοι των λιγότερο δημοφιλών υποψηφίων αναδιανέμονται και η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται μέχρι κάποιος να εξασφαλίσει πλειοψηφία.

Ένα κόμμα πρέπει να κερδίσει τουλάχιστον 76 έδρες στη Βουλή για να σχηματίσει κυβέρνηση πλειοψηφίας.

Σημειώνεται ότι σχεδόν οι μισοί από τους 18 εκατομμύρια εγγεγραμμένους ψηφοφόρους ψήφισαν πριν από την ημέρα των εκλογών, ενώ οι υπόλοιποι αναμένεται να παραστούν σήμερα στα εκλογικά κέντρα, καθώς στην Αυστραλία είναι υποχρεωτική η ψηφοφορία και κινδυνεύουν με πρόστιμα στην περίπτωση μη προσέλευσης.





Πηγή: skai.gr

