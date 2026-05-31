Εντοπισμός και διάσωση 42 μεταναστών νότια της Ιεράπετρας

Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της πόλης, όπου αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες υποδοχής και καταγραφής τους

Διάσωση

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), εντοπίστηκε λέμβος με περίπου 42 αλλοδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή 56 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας.

Ο εντοπισμός πραγματοποιήθηκε από εναέριο μέσο της δύναμης της Frontex, ενώ οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν με ασφάλεια από παραπλέον εμπορικό πλοίο με σημαία Αντίγκουα και Μπαρμπούντα.

Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας, όπου αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες υποδοχής και καταγραφής τους.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν καλές κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

TAGS: Ιεράπετρα Μετανάστες διάσωση
