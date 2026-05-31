Εντοπισμός και διάσωση 42 μεταναστών νότια της Ιεράπετρας

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), εντοπίστηκε λέμβος με περίπου 42 αλλοδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή 56 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας.

Ο εντοπισμός πραγματοποιήθηκε από εναέριο μέσο της δύναμης της Frontex, ενώ οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν με ασφάλεια από παραπλέον εμπορικό πλοίο με σημαία Αντίγκουα και Μπαρμπούντα.

Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας, όπου αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες υποδοχής και καταγραφής τους.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν καλές κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.