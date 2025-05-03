Λογαριασμός
Ανησυχία για το ξέσπασμα θρησκευτικής βίας κατά των Δρούζων στη Συρία εκφράζει το ΥΠΕΞ

Το ελληνικό ΥΠΕΞ κάλεσε «τις προσωρινές αρχές να τερματίσουν τη βία και να λογοδοτήσουν όλοι οι δράστες», τονίζοντας ότι υποστηρίζει τη σταθερότητα στη χώρα

Τη βαθιά του ανησυχία «για το νέο ξέσπασμα θρησκευτικής βίας, που αυτήν τη φορά στοχεύει την κοινότητα των Δρούζων» εξέφρασε το υπουργείο Εξωτερικών και κάλεσε «τις προσωρινές αρχές να τερματίσουν τη βία και να λογοδοτήσουν όλοι οι δράστες».

Σε ανάρτηση του στο Χ το ΥΠΕΞ σημείωσε επίσης: «Ενώ η Ελλάδα έχει δεσμευτεί να υποστηρίξει τη σταθερότητα της Συρίας, τονίζει την ανάγκη για θεσμούς χωρίς αποκλεισμούς που θα διασφαλίζουν την ασφάλεια και την πλήρη ενσωμάτωση όλων των εθνοτικών και θρησκευτικών κοινοτήτων, προς όφελος της χώρας και ολόκληρης της περιοχής».

TAGS: Συρία Υπουργείο Εξωτερικών ανθρώπινα δικαιώματα
