Τη βαθιά του ανησυχία «για το νέο ξέσπασμα θρησκευτικής βίας, που αυτήν τη φορά στοχεύει την κοινότητα των Δρούζων» εξέφρασε το υπουργείο Εξωτερικών και κάλεσε «τις προσωρινές αρχές να τερματίσουν τη βία και να λογοδοτήσουν όλοι οι δράστες».

Σε ανάρτηση του στο Χ το ΥΠΕΞ σημείωσε επίσης: «Ενώ η Ελλάδα έχει δεσμευτεί να υποστηρίξει τη σταθερότητα της Συρίας, τονίζει την ανάγκη για θεσμούς χωρίς αποκλεισμούς που θα διασφαλίζουν την ασφάλεια και την πλήρη ενσωμάτωση όλων των εθνοτικών και θρησκευτικών κοινοτήτων, προς όφελος της χώρας και ολόκληρης της περιοχής».

We express our deep concern over the new outbreak of sectarian violence, this time targeting the Druze community, and call on the interim authorities to put an end to the violence and hold all perpetrators accountable. pic.twitter.com/M4OWodq1BK — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) May 3, 2025

Πηγή: skai.gr

