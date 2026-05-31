Νέα προειδοποίηση Τεχεράνης: «Οποιασδήποτε επιθετική ενέργεια θα λάβει ισχυρή απάντηση»

Ανώτερος στρατιωτικής διοικητής του Ιράν προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε νέα επίθεση κατά της χώρας του θα αντιμετωπιστεί με απάντηση πολύ πιο ισχυρή από προηγούμενα πλήγματα.

«Ο εχθρός πρέπει να γνωρίζει ότι οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια κατά της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας θα αντιμετωπιστεί με απάντηση ακόμη πιο ισχυρή από πριν», δήλωσε ο υποναύαρχος Χαμπιμπολάχ Σαγιαρί, αναπληρωτής διοικητής του στρατού αρμόδιος για τον συντονισμό, σύμφωνα με το Press TV.

«Σήμερα, ο στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας στέκεται σταθερά και αποφασιστικά απέναντι σε κάθε εχθρική κίνηση του εχθρού», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

