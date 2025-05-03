«Ένας πολίτης σκοτώθηκε σε πλήγματα της ισραηλινής αεροπορίας στα περίχωρα της Χαράστας, κοντά στη Δαμασκό», μετέδωσε το συριακό πρακτορείο SANA.

«Πολλά ισραηλινά πλήγματα αναφέρθηκαν απόψε στα περίχωρα της Δασμασκού και στη δυτική Συρία», σύμφωνα με το πρακτορείο, λίγες ώρες αφού το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι έπληξε στόχο κοντά στο προεδρικό μέγαρο της πρωτεύουσας.

Άλλα πλήγματα της ισραηλινής αεροπορίας αναφέρθηκαν σε δύο κοινότητες στις επαρχίες Χάμα και Λατάττεια, σύμφωνα με την ίδια πηγή και με ένα κανάλι στο Telegram που πρόσκειται στον κυβερνητικό συνασπισμό.

«Πάνω από 20 ισραηλινοί βομβαρδισμοί στοχοποίησαν αποθήκες και στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Ντεράα, κοντά στη Δαμασκό, καθώς και στις επαρχίες Χάμα και Λαττάκεια» ανέφερε η μη κυβερνητική οργάνωση Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που έχει έδρα τη Βρετανία και βασίζεται σε ευρύ δίκτυο πηγών στην εμπόλεμη χώρα.

Επρόκειτο για «τους πιο σφοδρούς βομβαρδισμούς από την αρχή της χρονιάς», πρόσθεσε η ΜΚΟ.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ επιβεβαίωσαν τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο ότι έπληξαν στρατιωτικές υποδομές της νέας εξουσίας στη γειτονική Συρία.

Σε ανακοίνωσή τους, απαρίθμησαν πως έβαλαν στο στόχαστρο «στρατιωτική υποδομή, αντιαεροπορικά πυροβόλα και υποδομές πυραύλων εδάφους-αέρος στη Συρία», χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες. «Ο στρατός θα συνεχίσει να δρα εάν είναι απαραίτητο για να υπερασπιστεί τους ισραηλινούς πολίτες», πρόσθεσαν.

