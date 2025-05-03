Το υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας υπερασπίστηκε την απόφαση να κατατάξει το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) ως «εξτρεμιστική οντότητα», μετά την έντονη κριτική από τον Λευκό Οίκο.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς κατηγόρησε τους «γραφειοκράτες» για την ανοικοδόμηση του Τείχους του Βερολίνου, ενώ ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο καταδίκασε τον χαρακτηρισμό του AfD ως «μεταμφιεσμένη τυραννία».

Σε μια ασυνήθιστη κίνηση, το υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας απάντησε απευθείας στον Μάρκο Ρούμπιο με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, γράφοντας: «Έχουμε μάθει από την ιστορία μας ότι ο δεξιός εξτρεμισμός πρέπει να σταματήσει».

Η υπηρεσία πληροφοριών που προέβη στον χαρακτηρισμό του κόμματος ως «εξτρεμιστική οντότητα» διαπίστωσε ότι η «επικρατούσα αντίληψη της AfD για τους ανθρώπους με βάση την εθνικότητα και την καταγωγή» αντιβαίνει στην «ελεύθερη δημοκρατική τάξη» της Γερμανίας.

Υπενθυμίζεται ότι η AfD ήρθε δεύτερο κόμμα στις ομοσπονδιακές εκλογές του Φεβρουαρίου, κερδίζοντας τον αριθμό ρεκόρ των 152 εδρών στο κοινοβούλιο των 630 εδρών, συγκεντρώνοντας ποσοστό 20,8% των ψήφων.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος (BfV) της Γερμανίας είχε ήδη χαρακτηρίσει την AfD ως ακροδεξιό εξτρεμιστικό κόμμα σε τρία ανατολικά κρατίδια όπου η δημοτικότητά του είναι υψηλότερη. Τώρα, αυτός ο χαρακτηρισμός έχει διευρυνθεί και αφορά ολόκληρο το κόμμα.

Η AfD «στοχεύει να αποκλείσει ορισμένες ομάδες πληθυσμού από την ισότιμη συμμετοχή στην κοινωνία», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η BfV. Η υπηρεσία ανέφερε συγκεκριμένα ότι το κόμμα δεν θεωρεί τους πολίτες «από χώρες με κυρίως μουσουλμανικό πληθυσμό» ως ισότιμα ​​μέλη του γερμανικού λαού.

Οι συμπρόεδροι του κόμματος, Άλις Βάιντελ και Τίνο Κρουπάλα, δήλωσαν ότι η απόφαση είναι «σαφώς πολιτικά υποκινούμενη» και αποτελεί «σοβαρό πλήγμα για τη γερμανική δημοκρατία».

Η Μπέατριξ φον Στορχ, αναπληρώτρια κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του κόμματος, δήλωσε στο πρόγραμμα Newshour του BBC ότι ο χαρακτηρισμός είναι «ο τρόπος με τον οποίο ένα αυταρχικό κράτος, μια δικτατορία, θα αντιμετώπιζε τα κόμματά του».

Ο νέος χαρακτηρισμός της AfD παρέχει στις αρχές μεγαλύτερες εξουσίες να παρακολουθούν το κόμμα χρησιμοποιώντας τακτικές όπως τηλεφωνικές υποκλοπές και μυστικούς πράκτορες.

«Αυτό δεν είναι δημοκρατία - είναι μεταμφιεσμένη τυραννία», έγραψε ο Μάρκο Ρούμπιο στην πλατφόρμα X.

Αλλά το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών αντέτεινε: «Αυτή είναι δημοκρατία», απαντώντας άμεσα στον λογαριασμό του πολιτικού στο X.

Η ανάρτηση ανέφερε ότι η απόφαση ελήφθη μετά από «ενδελεχή και ανεξάρτητη έρευνα» και θα μπορούσε να ασκηθεί έφεση.

«Έχουμε μάθει από την ιστορία μας ότι ο δεξιός εξτρεμισμός πρέπει να σταματήσει», κατέληξε η ανακοίνωση του υπουργείο Εξωτερικών - σε μια αναφορά στο ναζιστικό κόμμα του Χίτλερ και το Ολοκαύτωμα.





This is democracy. This decision is the result of a thorough & independent investigation to protect our Constitution & the rule of law. It is independent courts that will have the final say. We have learnt from our history that rightwing extremism needs to be stopped. — GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) May 2, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.