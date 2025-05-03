Πρόσφατα – και ενώ είχε επιστρέψει από την κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου – ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αστειεύτηκε (;) ότι θα ήθελε να διαδεχτεί τον εκλιπόντα Ποντίφικα. Ερωτηθείς ποιος θα ήθελε να είναι ο επόμενος Πάπας, ο Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους: «Εγώ θα ήθελα να γίνω πάπας. Αυτή θα ήταν η πρώτη μου επιλογή».

Σήμερα, κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο – από λογαριασμό του Τραμπ στο Χ, χωρίς όμως σχόλιο - μία φωτογραφία του ίδιου (προϊόν μοντάζ φυσικά) που τον δείχνει ως Προκαθήμενο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, με τα χαρακτηριστικά λευκά ράσα και την παπική μίτρα.

Το έγχρωμο πορτρέτο τον αναπαριστά με σοβαρό ύφος σε παπικό θρόνο, με επιβλητικό χρυσό σταυρό περασμένο στον λαιμό, και στο δεξί του χέρι ο δείκτης υψωμένος προς τον ουρανό.

Η μεγαλομανία και ο ναρκισσισμός του Αμερικανού προέδρου συχνά αφήνει άφωνο τον πλανήτη.

Εχθές έγινε γνωστό ότι για τα γενέθλιά του, στις 14 Ιουνίου, θέλει μια μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση στην Ουάσιγκτον ενώ η κυβέρνηση εξετάζει την πιθανότητα να σκαλίσει στο διάσημο όρος Ράσμορ την μορφή του, δίπλα στα πρόσωπα των ιστορικών προέδρων των ΗΠΑ Τζορτζ Ουάσινγκτον, Τόμας Τζέφερσον, Θεόδωρο Ρούζβελτ και Αβραάμ Λίνκολν.

Πηγή: skai.gr

