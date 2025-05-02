Ισραήλ: Η επίθεση δίπλα στο ανάκτορο του Αλ Σάρα σαφές μήνυμα για τους Δρούζους

Σαφές μήνυμα στον τζιχαντιστή και ντε φάκτο νέο πρόεδρο της Συρίας Αχμέντ αλ Σάρα ότι θέτει την κυβέρνησή του αλλά και τον ίδιο σε κίνδυνο αν συνεχιστούν οι επιθέσεις στους Δρούζους έστειλε το Ισραήλ με τον βομβαρδισμό συνοικίας όπου βρίσκεται το ανάκτορο της προεδρίας στη Δαμασκό. Η ισραηλινή επίθεση αναμένεται να προκαλέσει νέα κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν την Παρασκευή ότι βομβάρδισαν συνοικία όπου βρίσκεται το παλάτι της προεδρίας στη Δαμασκό, ώρες αφού απείλησε την κυβέρνηση της Συρίας πως θα προχωρήσει σε αντίποινα αν δεν φροντίσει να προστατευτεί η συριακή μειονότητα των Δρούζων.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατζ εξέδωσαν κοινή δήλωση ανακοινώνοντας ότι το Ισραήλ έπληξε έναν στόχο κοντά στο προεδρικό μέγαρο στη Δαμασκό.

«Αυτό είναι ένα σαφές μήνυμα προς το συριακό καθεστώς. Δεν θα επιτρέψουμε την αποστολή δυνάμεων νότια της Δαμασκού ή οποιαδήποτε απειλή για την κοινότητα των Δρούζων», αναφέρουν στην ανακοίνωση.

«Μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν περίχωρα του παλατιού», ανέφερε από πλευράς του ο ισραηλινός στρατός μέσω Telegram. Δεν είναι σαφές αν υπήρξαν θύματα μέχρι στιγμής.

Προειδοποιήσεις

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, προειδοποίησε το βράδυ της Πέμπτης ότι το εβραϊκό κράτος θα απαντήσει με στρατιωτική δύναμη αν η συριακή κυβέρνηση δεν προστατεύσει τους Δρούζους, καθώς διαθρησκευτικές συγκρούσεις κοντά στη Δαμασκό τις τελευταίες μέρες έχουν αφήσει πάνω από 100 νεκρούς.

«Αν οι επιθέσεις εναντίον των Δρούζων συνεχιστούν και το συριακό καθεστώς δεν καταφέρει να τις αποτρέψει, το Ισραήλ θα απαντήσει με σημαντική ισχύ», δήλωσε ο Κατς σε ανακοίνωση του υπουργείου του.

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ κάλεσε νωρίτερα τη διεθνή κοινότητα «να προστατεύσει τις μειονότητες στη Συρία -ιδίως τους Δρούζους- από το καθεστώς και τις τρομοκρατικές συμμορίες του».

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι απομάκρυνε από τη Συρία τρεις Δρούζους πολίτες προκειμένου να τους παρασχεθεί ιατρική περίθαλψη στο Ισραήλ.

Την Τετάρτη, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε προειδοποιητικό πλήγμα εναντίον «εξτρεμιστών» που ετοιμάζονταν για να επιτεθούν σε μέλη της μειονότητας των Δρούζων στη συριακή πόλη Σαχνάγια.

Επίσης, ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ Εγιάλ Ζαμίρ διέταξε τον στρατό να είναι έτοιμος να πλήξει κυβερνητικούς στόχους στη Συρία, στην περίπτωση που σημειωθούν νέες βιαιοπραγίες εναντίον της κοινότητας των Δρούζων στη χώρα αυτή.

Οι ΗΠΑ καταδικάζουν την «απαράδεκτη» βία κατά των Σύρων Δρούζων

Οι Ηνωμένες Πολιτείες καταδίκασαν τη βία κατά της κοινότητας των Δρούζων και καλούν τις προσωρινές αρχές να λογοδοτήσουν στους δράστες.

«Η πρόσφατη βία και η εμπρηστική ρητορική που στοχοποιεί μέλη της κοινότητας των Δρούζων στη Συρία είναι κατακριτέα και απαράδεκτη», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Τάμι Μπρους.

Πηγή: skai.gr - ΑΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.