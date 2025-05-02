Συρία: «Επικίνδυνη κλιμάκωση» το ισραηλινό πλήγμα κοντά στο μέγαρο του αλ Σάρα στη Δαμασκό

Η συριακή προεδρία χαρακτήρισε "επικίνδυνη κλιμάκωση", το ισραηλινό πλήγμα που πραγματοποιήθηκε σήμερα τα ξημερώματα κοντά στο προεδρικό μέγαρο της Δαμασκού.

Η προεδρία "καταδικάζει με τη μεγαλύτερη αυστηρότητα το πλήγμα που είχε στόχο το προεδρικό μέγαρο, το οποίο πραγματοποιήθηκε από την ισραηλινή κατοχή", τονίζεται στην ανακοίνωση και προστίθεται ότι το πλήγμα αυτό "συνιστά επικίνδυνη κλιμάκωση κατά των θεσμών του κράτους και της κυριαρχίας του".

Σύμφωνα με το Ισραήλ, το πλήγμα πραγματοποιήθηκε ως προειδοποίηση για οποιαδήποτε προσβολή κατά της μειονότητας των Δρούζων της Συρίας, έπειτα από αρκετές ημέρες αιματηρής βίας.

Ο πιο επιδραστικός θρησκευτικός ηγέτης των Δρούζων στη Συρία, ο σεΐχης Χικμάτ αλ Χάτζρι, κατήγγειλε το βράδυ της Πέμπτης μια "γενοκτονική εκστρατεία" εναντίον "αμάχων" της κοινότητάς του, μετά τη διαθρησκευτική βία μεταξύ ενόπλων ομάδων που συνδέονται με την εξουσία και Δρούζων μαχητών, η οποία προκάλεσε τον θάνατο περισσοτέρων από 100 ανθρώπων, σύμφωνα με ΜΚΟ.

Εκπρόσωποι των θρησκευτικών αρχών και ένοπλες ομάδες Δρούζων που συνεδρίασαν στη Σουέιντα, μια περιοχή της νότιας Συρίας με πληθυσμό στην πλειονότητά του Δρούζους, επανέλαβαν από την πλευρά τους ότι απορρίπτουν "κάθε διαίρεση" της χώρας.

Ξημερώματα Παρασκευής, ισραηλινά αεροσκάφη πραγματοποίησαν ένα πλήγμα που ακούστηκε σε όλη τη συριακή πρωτεύουσα, σύμφωνα με ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου. Το πλήγμα είχε στόχο "έναν τομέα που γειτνιάζει με το μέγαρο του Άχμαντ αλ Σάρα", του Σύρου προέδρου, ανακοίνωσε ο στρατός.

"Αυτό είναι ένα σαφές μήνυμα που στείλαμε στο συριακό καθεστώς. Δεν θα επιτρέψουμε (συριακές) δυνάμεις να σπεύσουν νοτίως της Δαμασκού ή να απειλούν με οποιονδήποτε τρόπο την κοινότητα των Δρούζων", δήλωσαν ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ κατήγγειλε επίσης την "κατάφωρη επιθετικότητα κατά της κυριαρχίας" της Συρίας.

"Η Συρία δεν πρέπει να γίνει πεδίο περιφερειακών εντάσεων", προειδοποίησε το Βερολίνο, καλώντας τη συριακή κυβέρνηση να εγγυηθεί "την προστασία του άμαχου πληθυσμού" και "όλους του παράγοντες -εθνικούς και ξένους- να επιδείξουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση".

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.