Συρία: Κούρδος διοικητής διορίστηκε αναπληρωτής υπουργός Άμυνας

Το υπουργείο Άμυνας της Συρίας ανακοίνωσε την Τρίτη ότι ο Σιπάν Χαμό, διοικητής των Κουρδικών Μονάδων Προστασίας του Λαού (YPG), διορίστηκε αναπληρωτής υπουργός Άμυνας στα ανατολικά εδάφη της χώρας.

Η κίνηση αυτή θεωρείται μέρος της εφαρμογής της συμφωνίας που υπογράφηκε στις 29 Ιανουαρίου μεταξύ του διοικητή των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), Μαζλούμ Αμπντί και του Σύρου προέδρου, Αχμέντ Αλ Σαράα.

Οι Κουρδικές Μονάδες Προστασίας του Λαού αποτελούσαν τον πυρήνα των υποστηριζόμενων από τις ΗΠΑ και υπό κουρδική ηγεσία, Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), οι οποίες έλεγχαν περίπου το ένα τρίτο της χώρας, πριν οι κυβερνητικές δυνάμεις ξεκινήσουν επίθεση τον Ιανουάριο.

Ο Χαμό έπαιξε καθοριστικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις με τη συριακή κυβέρνηση για το μέλλον των SDF και την ενσωμάτωσή τους στον νέο συριακό στρατό, μετά την ανατροπή του προέδρου Άσαντ στα τέλη του 2024.

