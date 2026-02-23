Αμερικανικές δυνάμεις αποχωρούν από μια σημαντική βάση στη βορειοανατολική Συρία, δήλωσαν αξιωματούχοι, σε μια κίνηση που φαίνεται να αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης μείωσης της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στη χώρα.

Ιρακινοί και Σύροι αξιωματούχοι ασφαλείας ανέφεραν ότι ο αμερικανικός στρατός έχει αρχίσει να μετακινεί δυνάμεις και εξοπλισμό από τη βάση Κασράκ στη Συρία προς την ημιαυτόνομη κουρδική περιοχή του Ιράκ. Δημοσιογράφοι του Associated Press στην πόλη Καμισλί, στη βορειοανατολική Συρία, είδαν τη Δευτέρα φάλαγγα δεκάδων φορτηγών που μετέφεραν στρατιωτικά οχήματα και εξοπλισμό, με στρατιωτικά ελικόπτερα να πετούν από πάνω, να κατευθύνεται προς τα ιρακινά σύνορα.

Ανώτερος Ιρακινός αξιωματούχος ασφαλείας δήλωσε ότι η εκκένωση της βάσης ξεκίνησε την Κυριακή και ότι τη Δευτέρα, αμερικανικές δυνάμεις και στρατιωτικός εξοπλισμός που προέρχονταν από τη βάση πέρασαν στην ημιαυτόνομη κουρδική περιοχή του βόρειου Ιράκ.

Σύρος αξιωματούχος ασφαλείας ανέφερε ότι περίπου 200 στρατιώτες παρέμεναν στη βάση τη Δευτέρα και ότι βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες αποξήλωσης των συστημάτων στρατιωτικών παρεμβολών, αντιαεροπορικής άμυνας και του μηχανικού τμήματος της βάσης.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η CENTCOM και το υπουργείο Άμυνας της Συρίας ανακοίνωσαν ότι αμερικανικά στρατεύματα αποχώρησαν από άλλη βάση, την αλ-Τανφ, στην ανατολική Συρία κοντά στα σύνορα με την Ιορδανία.

Η αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από τις βάσεις έρχεται αφού ο αμερικανικός στρατός ολοκλήρωσε τη μεταφορά περίπου 5.700 κατηγορούμενων μαχητών του Ισλαμικού Κράτους από κέντρα κράτησης στη βορειοανατολική Συρία σε φυλακές στο Ιράκ, όπου θα δικαστούν.

Η κύρια αποστολή των αμερικανικών στρατευμάτων στη Συρία είναι η αποτροπή αναβίωσης του Ισλαμικού Κράτους. Η εξτρεμιστική οργάνωση έχασε τον έλεγχο του τελευταίου εδάφους που κατείχε στη Συρία το 2019, όμως οι «κοιμώμενοι» πυρήνες της συνέχισαν να πραγματοποιούν περιοδικές επιθέσεις στη Συρία, το Ιράκ και στο εξωτερικό.

Η απόφαση για τη μεταφορά των κρατουμένων στο Ιράκ ελήφθη έπειτα από συγκρούσεις μεταξύ των συριακών κυβερνητικών δυνάμεων και των SDF τον περασμένο μήνα, κατά τις οποίες δεκάδες κρατούμενοι απέδρασαν από ένα από τα κέντρα κράτησης υπόπτων για συμμετοχή στο Ισλαμικό Κράτος, ενώ άγνωστος αριθμός οικογενειών φέρεται να διέφυγε από τον καταυλισμό αλ-Χολ, όπου διέμεναν σύζυγοι και παιδιά μελών της οργάνωσης.

Οι εναπομείναντες κάτοικοι του καταυλισμού έχουν πλέον μεταφερθεί σε άλλη εγκατάσταση ή έχουν επαναπατριστεί.

Πηγή: skai.gr

