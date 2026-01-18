Συρία-Κούρδοι: Έφτασαν σε συμφωνία για άμεση κατάπαυση πυρός

Συριακή κυβέρνηση και κουρδικές δυνάμεις (SDF) συμφώνησαν σε άμεση κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα μετά από ημέρες συγκρούσεων, καθώς ο στρατός προέλαυνε σε εδάφη που ελέγχονταν από τους Κούρδους στα βορειοανατολικά, όπως μεταδίδουν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η συμφωνία που επετεύχθη περιλαμβάνει την παύση των εχθροπραξιών σε όλα τα ενεργά μέτωπα, ενώ η Δαμασκός ανακτά τον πλήρη έλεγχο των στρατηγικών πετρελαιοπηγών.

Παράλληλα, οι SDF παύουν να λειτουργούν ως αυτόνομη πολιτοφυλακή, και εντάσσονται στην επίσημη δομή του συριακού στρατού.

Η συμφωνία αυτή, που επισφραγίστηκε σήμερα από τον προσωρινό Πρόεδρο Άχμεντ αλ-Σάρα και τον ηγέτη των SDF Μαζλούμ Άμπντι, σηματοδοτεί την επιστροφή της κεντρικής διοίκησης της Δαμασκού σε περιοχές που τελούσαν υπό κουρδική αυτονομία για πάνω από μία δεκαετία.

Οι κυριότερες πτυχές της εισόδου των θεσμών:

Διοικητική Ενοποίηση: Κρατικές υπηρεσίες, υπουργεία και δημόσιοι οργανισμοί θα εγκατασταθούν ξανά στις επαρχίες Ράκκα, Ντέιρ ελ Ζορ και Αλ-Χασάκα.

Έλεγχος Υποδομών: Το κράτος αναλαμβάνει τη διαχείριση των συνόρων, των αεροδρομίων και των στρατηγικών φραγμάτων (όπως το φράγμα της Τάμπκα).

Κοινωνική Ενσωμάτωση: Η συμφωνία συνοδεύεται από διάταγμα που αναγνωρίζει την κουρδική ως εθνική γλώσσα και αποκαθιστά τη συριακή ιθαγένεια σε χιλιάδες Κούρδους, που την είχαν στερηθεί επί δεκαετίες.

Πηγή: skai.gr

