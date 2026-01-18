Λογαριασμός
Ανησυχεί ο Μακρόν για την κατάσταση στη Συρία: «Χρειάζεται μια μόνιμη εκεχειρία»

Ο Μακρόν, του οποίου η χώρα συμμετέχει στις μεσολαβητικές προσπάθειες μεταξύ της Δαμασκού και των Κούρδων, τόνισε ότι «πρέπει να επιτευχθεί συμφωνία»

Ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε την Κυριακή ότι συνομίλησε με τον Πρόεδρο της Συρίας Άχμεντ αλ-Σάρα (Ahmed al-Sharaa) για να εκφράσει την ανησυχία του σχετικά με τη συνεχιζόμενη κυβερνητική επίθεση κατά των υποστηριζόμενων από τη Δύση κουρδικών δυνάμεων.

Ο Μακρόν, του οποίου η χώρα συμμετέχει στις μεσολαβητικές προσπάθειες μεταξύ της Δαμασκού και των Κούρδων, δήλωσε το Σάββατο ότι η επίθεση πρέπει να σταματήσει και ότι ούτε η Γαλλία ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να υποστηρίξουν τη συνέχιση μιας τέτοιας προσέγγισης.

«Μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός είναι απαραίτητη και πρέπει να επιτευχθεί συμφωνία», ανέφερε ο Μακρόν σε ανάρτησή του στο X την Κυριακή. «Η ενότητα και η σταθερότητα της Συρίας εξαρτώνται από αυτό».

