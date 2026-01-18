Ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε την Κυριακή ότι συνομίλησε με τον Πρόεδρο της Συρίας Άχμεντ αλ-Σάρα (Ahmed al-Sharaa) για να εκφράσει την ανησυχία του σχετικά με τη συνεχιζόμενη κυβερνητική επίθεση κατά των υποστηριζόμενων από τη Δύση κουρδικών δυνάμεων.

Ο Μακρόν, του οποίου η χώρα συμμετέχει στις μεσολαβητικές προσπάθειες μεταξύ της Δαμασκού και των Κούρδων, δήλωσε το Σάββατο ότι η επίθεση πρέπει να σταματήσει και ότι ούτε η Γαλλία ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να υποστηρίξουν τη συνέχιση μιας τέτοιας προσέγγισης.

«Μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός είναι απαραίτητη και πρέπει να επιτευχθεί συμφωνία», ανέφερε ο Μακρόν σε ανάρτησή του στο X την Κυριακή. «Η ενότητα και η σταθερότητα της Συρίας εξαρτώνται από αυτό».

Je me suis entretenu ce matin avec le président syrien Ahmed Al-Charaa.



Je lui ai fait part de notre préoccupation face à l’escalade en Syrie et à la poursuite de l’offensive conduite par les autorités syriennes.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 18, 2026

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.