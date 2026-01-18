Μπάρακ: «Ιστορική συμφωνία Συρίας - Κούρδων, ανοίγει τον δρόμο για μια ενωμένη Συρία»

Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ στη Συρία Τομ Μπάρακ έστειλε εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών τα συγχαρητήριά του στη συριακή κυβέρνηση και τις Κουρδικές δυνάμεις (SDF) για την επίτευξη συμφωνίας για άμεση κατάπαυση του πυρός, η οποία ανακοινώθηκε από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Μπάρακ τονίζει πως η συμφωνία είναι ένα «κομβικό σημείο καμπής», η οποία ανοίγει τον δρόμο «για έναν ανανεωμένο διάλογο και συνεργασία προς μια ενωμένη Συρία».

Παράλληλα, επισημαίνει τη στήριξη των ΗΠΑ για την οριστικοποίηση των λεπτομερειών της συμφωνίας, τονίζοντας πως «οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ιδιαίτερα ενθαρρυμένες από αυτή τη συνεχή προσπάθεια αντιμετώπισης των απειλών του ISIS, η οποία θα διευκολύνει την πλήρη ένταξη των μακροχρόνιων Κούρδων εταίρων».

The United States commends the Syrian government and the Syrian Democratic Forces (SDF) for their constructive efforts in reaching today’s ceasefire agreement, paving the way for renewed dialogue and cooperation toward a unified Syria.



Two great Syrian leaders, driven by the… — Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) January 18, 2026

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.