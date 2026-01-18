Λογαριασμός
Μπάρακ: «Ιστορική συμφωνία Συρίας - Κούρδων, ανοίγει τον δρόμο για μια ενωμένη Συρία»

«Αυτή η συμφωνία και η εκεχειρία αντιπροσωπεύουν ένα κομβικό σημείο καμπής, όπου πρώην αντίπαλοι υιοθετούν τη συνεργασία αντί της διένεξης»

Τομ Μπάρακ

Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ στη Συρία Τομ Μπάρακ έστειλε εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών τα συγχαρητήριά του στη συριακή κυβέρνηση και τις Κουρδικές δυνάμεις (SDF) για την επίτευξη συμφωνίας για άμεση κατάπαυση του πυρός, η οποία ανακοινώθηκε από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Μπάρακ τονίζει πως η συμφωνία είναι ένα «κομβικό σημείο καμπής», η οποία ανοίγει τον δρόμο «για έναν ανανεωμένο διάλογο και συνεργασία προς μια ενωμένη Συρία».

Παράλληλα, επισημαίνει τη στήριξη των ΗΠΑ για την οριστικοποίηση των λεπτομερειών της συμφωνίας, τονίζοντας πως «οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ιδιαίτερα ενθαρρυμένες από αυτή τη συνεχή προσπάθεια αντιμετώπισης των απειλών του ISIS, η οποία θα διευκολύνει την πλήρη ένταξη των μακροχρόνιων Κούρδων εταίρων».

