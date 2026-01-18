Ισραήλ: Ο ΥΠΟΙΚ απορρίπτει το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ για τη Γάζα

Τα ακροδεξιά μέλη του κυβερνητικού συνασπισμού του Ισραήλ απέρριψαν την Κυριακή το σχέδιο του Τραμπ για τη μεταπολεμική διακυβέρνηση της Γάζας, επικρίνοντας τον πρωθυπουργό τους, Μπενιαμίν Νετανιάχου, επειδή δεν προχώρησε σε προσάρτηση του παλαιστινιακού εδάφους και στην ίδρυση νέων ισραηλινών οικισμών εκεί.

Μετά την ανακοίνωση της επιλογής του Λευκού Οίκου για τους παγκόσμιους ηγέτες που θα συμμετάσχουν στο λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης» (Board of Peace) για τη Γάζα —το οποίο περιλαμβάνει εκπροσώπους της Τουρκίας και του Κατάρ, χωρών που έχουν ασκήσει έντονη κριτική στον πόλεμο του Ισραήλ— ο ακροδεξιός υπουργός Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριτς, χαρακτήρισε την «απροθυμία του Νετανιάχου να αναλάβει την ευθύνη για τη Γάζα» ως «το προπατορικό αμάρτημα».

Σύμφωνα με τον Σμότριτς, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θα έπρεπε αντ' αυτού «να εγκαταστήσει εκεί μια στρατιωτική κυβέρνηση, να ενθαρρύνει τη μετανάστευση και τον εποικισμό, και με αυτόν τον τρόπο να διασφαλίσει την ασφάλεια του Ισραήλ για πολλά χρόνια».

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα τη σύσταση του «Εκτελεστικού Συμβουλίου της Γάζας», το οποίο θα λειτουργεί υπό το ευρύτερο «Συμβούλιο Ειρήνης» με πρόεδρο τον Ντόναλντ Τραμπ, ως μέρος του σχεδίου 20 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου.

Το εκτελεστικό συμβούλιο, που περιγράφεται ως συμβουλευτικό όργανο, περιλαμβάνει τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, και τον Καταριανό διπλωμάτη, Άλι αλ-Θαουάντι, μαζί με άλλους περιφερειακούς και διεθνείς αξιωματούχους.

Αναφερόμενος προφανώς στο Κατάρ και την Τουρκία, ο Σμότριτς έγραψε στο X: «Οι χώρες που ενέπνευσαν τη Χαμάς δεν μπορεί να είναι αυτές που θα την αντικαταστήσουν. Όσοι την υποστηρίζουν και συνεχίζουν να τη φιλοξενούν ακόμη και τώρα, δεν θα αποκτήσουν πάτημα στη Γάζα. Τελεία».

Πολιτικές πιέσεις στον Νετανιάχου

Ο Νετανιάχου συγκάλεσε συνάντηση με τους εταίρους του συνασπισμού την Κυριακή, σε μια προσπάθεια να κατευνάσει τις εντάσεις. Η κεντρική του πρόκληση είναι ο περιορισμός των ακροδεξιών συμμάχων του, των οποίων η παραμονή στην κυβέρνηση είναι καθοριστική για την πολιτική του επιβίωση και οι οποίοι δεν συμφώνησαν ποτέ με την κατάπαυση του πυρός που επιτεύχθηκε τον περασμένο Οκτώβριο με μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Ο ίδιος ο Νετανιάχου εξέφρασε αντιρρήσεις για το σχέδιο το Σάββατο, υποστηρίζοντας ότι ορισμένοι διορισμοί «δεν συντονίστηκαν με το Ισραήλ και ήταν αντίθετοι με την πολιτική του», χωρίς να διευκρινίσει ποιους εννοούσε.

