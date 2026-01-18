Οι Πορτογάλοι ψηφοφόροι σχημάτισαν ουρές στα εκλογικά τμήματα την Κυριακή για την εκλογή νέου προέδρου, με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν τρεις υποψηφίους –συμπεριλαμβανομένου του ηγέτη του ακροδεξιού κόμματος Chega– να βρίσκονται πολύ κοντά στη διεκδίκηση μιας θέσης στον πιθανό δεύτερο γύρο.

Στις πέντε δεκαετίες από τότε που η Πορτογαλία αποτίναξε τη φασιστική δικτατορία, οι προεδρικές εκλογές χρειάστηκαν δεύτερο γύρο μόνο μία φορά στο παρελθόν (το 1986). Αυτό αναδεικνύει πόσο κατακερματισμένο έχει γίνει το πολιτικό τοπίο με την άνοδο της ακροδεξιάς και την απογοήτευση των ψηφοφόρων από τα παραδοσιακά κόμματα.

Περίπου 11 εκατομμύρια ψηφοφόροι έχουν δικαίωμα ψήφου. Τα εκλογικά τμήματα θα κλείσουν στις 7 μ.μ., τα exit polls αναμένονται στις 8 μ.μ. και τα επίσημα αποτελέσματα θα εκδοθούν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η τελευταία προεκλογική δημοσκόπηση της Pitagórica (Παρασκευή) έδωσε τα εξής ποσοστά:

António José Seguro (Σοσιαλιστικό Κόμμα): 25,1% André Ventura (Ηγέτης του Chega): 23% João Cotrim de Figueiredo (Φιλελεύθερη Πρωτοβουλία): 22,3%

Το αντισυστημικό και κατά της μετανάστευσης κόμμα Chega, που ιδρύθηκε πριν από περίπου επτά χρόνια, έγινε το κύριο κόμμα της αντιπολίτευσης στις βουλευτικές εκλογές του περασμένου Μαΐου, συγκεντρώνοντας το 22,8% των ψήφων.

Ορισμένες δημοσκοπήσεις έδειξαν τον Ventura ελαφρώς μπροστά, αλλά πάντα εντός του περιθωρίου σφάλματος. Ωστόσο, όλες οι προβολές για τον δεύτερο γύρο δείχνουν ότι θα έχανε, λόγω του υψηλού ποσοστού απόρριψης που ξεπερνά το 60%. Το Economist Intelligence Unit σημείωσε ότι ένας δεύτερος γύρος μεταξύ Seguro και Ventura θα ήταν πιο «ξεκάθαρος» υπέρ του Seguro, ενώ μια αναμέτρηση με τον Cotrim de Figueiredo θα ήταν πιο αμφίρροπη.

Υπάρχουν ακόμη οκτώ υποψήφιοι, μεταξύ των οποίων ο Luís Marques Mendes (υποστηριζόμενος από τους κυβερνώντες κεντροδεξιούς Σοσιαλδημοκράτες) και ο απόστρατος ναύαρχος Henrique Gouveia e Melo, ο οποίος ηγήθηκε της εκστρατείας εμβολιασμού κατά του Covid-19, αμφότεροι με ποσοστά άνω του 11%.

