Το Ισραήλ και η Συρία βρίσκονται σε άμεση επαφή και τις τελευταίες εβδομάδες έχουν πραγματοποιήσει κατ' ιδίαν συναντήσεις με στόχο την άμβλυνση των εντάσεων και την πρόληψη συγκρούσεων στην παραμεθόρια περιοχή μεταξύ των δύο μακροχρόνιων εχθρών, δήλωσαν πέντε άτομα που γνωρίζουν το θέμα στο Reuters.

Οι επαφές σηματοδοτούν μια σημαντική εξέλιξη στις σχέσεις μεταξύ κρατών που βρίσκονται σε αντίπαλες πλευρές συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή εδώ και δεκαετίες, καθώς οι ΗΠΑ ενθαρρύνουν τους νέους ισλαμιστές ηγέτες στη Δαμασκό να συνάψουν σχέσεις με το Ισραήλ και το Ισραήλ χαλαρώνει τον βομβαρδισμό της Συρίας.

Βασίζονται επίσης σε παρασκηνιακές συνομιλίες μέσω μεσαζόντων, αφότου οι ισλαμιστές αντάρτες Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ ανέτρεψαν τον Σύρο ισχυρό άνδρα Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο, δήλωσαν δύο συριακές και δύο δυτικές πηγές, καθώς και μια περιφερειακή πηγή πληροφοριών που γνωρίζει το θέμα.

Οι πηγές μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας του θέματος για δύο έθνη χωρίς επίσημους δεσμούς και με ιστορικό εχθρότητας.

Από τη συριακή πλευρά, οι πηγές ανέφεραν ότι στις επαφές ηγήθηκε ο ανώτερος αξιωματούχο ασφαλείας, Άχμαντ αλ-Νταλάτι, ο οποίος διορίστηκε κυβερνήτης της επαρχίας Κουνέιτρα, η οποία συνορεύει με τα κατεχόμενα από το Ισραήλ Υψίπεδα του Γκολάν, μετά την πτώση του Άσαντ. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Νταλάτι ανέλαβε επίσης την ασφάλεια στη νότια επαρχία Σουέιντα, όπου ζει η μειονότητα των Δρούζων της Συρίας.

Σε δήλωσή του στην συριακή κυβερνητική εφημερίδα Ekhbariya, ο Νταλάτι δήλωσε: «Αρνούμαι κατηγορηματικά τη συμμετοχή μου σε οποιεσδήποτε άμεσες διαπραγματεύσεις με την ισραηλινή πλευρά».

«Η συριακή ηγεσία συνεχίζει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του συριακού λαού και την υπεράσπιση της κυριαρχίας και της ενότητας των εδαφών της Δημοκρατίας, χρησιμοποιώντας όλα τα νόμιμα μέσα».

Το Reuters δεν μπόρεσε να προσδιορίσει ποιοι συμμετείχαν από την πλευρά του Ισραήλ, αν και δύο από τις πηγές δήλωσαν ότι ήταν αξιωματούχοι ασφαλείας.

Τρεις από τις πηγές ανέφεραν ότι υπήρξαν αρκετοί γύροι συναντήσεων κατ' ιδίαν στην παραμεθόρια περιοχή, και σε περιοχές που ελέγχονται από το Ισραήλ.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο προσωρινός πρόεδρος της Συρίας, Άχμεντ αλ-Σάραα, επιβεβαίωσε έμμεσες συνομιλίες με το Ισραήλ, οι οποίες, όπως είπε, αποσκοπούσαν στην άμβλυνση των εντάσεων, με τη μεσολάβηση των ΗΑΕ.

Το Ισραήλ κατέχει τα συριακά Υψίπεδα του Γκολάν από τον αραβοϊσραηλινό πόλεμο του 1967 και κατέλαβε περισσότερα εδάφη μετά την ανατροπή του Άσαντ τον Δεκέμβριο, επικαλούμενο επίμονες ανησυχίες για το εξτρεμιστικό παρελθόν των νέων ηγετών της χώρας.

Έχει επίσης διεξάγει μια εκστρατεία αεροπορικών βομβαρδισμών που κατέστρεψε μεγάλο μέρος της στρατιωτικής υποδομής της χώρας, ενώ ταυτόχρονα ασκεί πιέσεις στην Ουάσιγκτον για να διατηρήσει τη χώρα αδύναμη και αποκεντρωμένη.

Αλλά οι βομβαρδισμοί και οι επικρίσεις έχουν υποχωρήσει τις τελευταίες εβδομάδες.

Στις 14 Μαΐου, μια συνάντηση μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Σάρα στο Ριάντ ανέτρεψε δεκαετίες πολιτικής των ΗΠΑ για τη Συρία και έδωσε σήμα στη δεξιά κυβέρνηση του Ισραήλ ότι θα πρέπει να εργαστεί για την επίτευξη συνεννόησης με τον Σάρα.

Η περιφερειακή πηγή πληροφοριών περιέγραψε τη συνεργασία του Τραμπ με τον Σάραα ως ένα κρίσιμο μέρος μιας αναδιάρθρωσης της πολιτικής των ΗΠΑ που ανέτρεψε τη στρατηγική του Ισραήλ να εκμεταλλευτεί τον κατακερματισμό της Συρίας, μετά την ανατροπή του Άσαντ.

Ευρύτερες συμφωνίες

Η σχετική ηρεμία του Μαΐου έχει επίσης οδηγήσει σε μείωση των εντάσεων γύρω από τη Σουέιντα, όπου τον περασμένο μήνα σημειώθηκαν ημέρες αιματηρών συγκρούσεων μεταξύ ένοπλων παρατάξεων των Δρούζων, μερικές από τις οποίες απολαμβάνουν ισραηλινής υποστήριξης, και σουνιτών μουσουλμάνων μαχητών.

Το Ισραήλ είχε εξαπολύσει μια σειρά αεροπορικών επιδρομών, συμπεριλαμβανομένης μιας ακριβώς έξω από το προεδρικό μέγαρο με θέα τη Δαμασκό, την οποία χαρακτήρισε ως προειδοποίηση για απειλές κατά των Δρούζων, ενός παρακλαδιού του Ισλάμ με υποστηρικτές στη Συρία, τον Λίβανο και το Ισραήλ.

Ενώ οι απευθείας συνομιλίες επικεντρώνονται επί του παρόντος στην κοινή ασφάλεια, όπως η πρόληψη των συγκρούσεων και η μείωση των ισραηλινών εισβολών σε συριακά παραμεθόρια χωριά, δύο από τις πηγές δήλωσαν ότι μπορεί να βοηθήσουν να ανοίξει ο δρόμος για ευρύτερες πολιτικές συμφωνίες.

«Προς το παρόν, οι συνομιλίες αφορούν σε ειρήνη», δήλωσε το άτομο που γνωρίζει τις συνομιλίες στα παρασκήνια.

Ο Τραμπ υπέδειξε μετά τη συνάντηση με τον Σάρα ότι ο Σύρος ηγέτης ήταν πρόθυμος να ομαλοποιήσει τελικά τις σχέσεις με το Ισραήλ, προσθέτοντας ότι θα χρειαστεί λίγος χρόνος.

Ο Σάραα δεν έχει σχολιάσει τη δήλωση, λέγοντας αντ' αυτού ότι υποστήριξε την επιστροφή στους όρους της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός του 1974 που δημιούργησε μια ζώνη ασφαλείας του ΟΗΕ στα Υψίπεδα του Γκολάν.

Οι νέοι ηγέτες της Συρίας έχουν καταβάλει επανειλημμένες προσπάθειες να δείξουν ότι δεν αποτελούν απειλή για το Ισραήλ, συναντώντας εκπροσώπους της εβραϊκής κοινότητας στη Δαμασκό και στο εξωτερικό και κρατώντας δύο ανώτερα μέλη της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ, η οποία συμμετείχε στην επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Σε επιστολή που απέστειλε το υπουργείο Εξωτερικών της Συρίας στο Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ τον περασμένο μήνα, την οποία είδε το Reuters, αναφέρεται ότι «δεν θα επιτρέψουμε στη Συρία να γίνει πηγή απειλής για κανένα μέρος, συμπεριλαμβανομένου του Ισραήλ».

Πιο πρόσφατα, η ηγεσία της Συρίας έδειξε καλή θέληση εγκρίνοντας την παράδοση ενός «θησαυρού» με υπάρχοντα του νεκρού Ισραηλινού αρχικατασκόπου Eli Cohen.

