ΔΝΤ: Θετική η πρώτη αξιολόγηση του προγράμματος του Ελ Σαλβαδόρ ύψους 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανακοίνωσε την Τρίτη ότι κατέληξε σε συμφωνία με το Ελ Σαλβαδόρ για την πρώτη αξιολόγηση ενός 40μηνου προγράμματος ύψους 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τον Φεβρουάριο, το ΔΝΤ ενέκρινε τη διευρυμένη συμφωνία χρηματοδοτικής διευκόλυνσης ύψους 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη χώρα της Κεντρικής Αμερικής.

«Οι περισσότεροι στόχοι του προγράμματος που είχαν τεθεί για την πρώτη αξιολόγηση επιτεύχθηκαν άνετα και η εφαρμογή των διαρθρωτικών κριτηρίων προχωρά καλά», ανέφερε το ΔΝΤ σε ανακοίνωσή του την Τρίτη.

Πηγή: skai.gr

