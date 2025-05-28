Ρωσία: 112 ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν μέσα σε τρεις ώρες

Η ρωσική αεράμυνα κατέστρεψε ή αναχαίτισε 112 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) σε διάστημα τριών ωρών, τα περισσότερα από αυτά πάνω από κεντρικές ή νότιες περιοχές, ανακοίνωσε νωρίς την Τετάρτη το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Σε ανακοίνωση του υπουργείου στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram αναφέρεται ότι τα περιστατικά σημειώθηκαν μεταξύ 9 μ.μ. και μεσάνυχτα ώρα Μόσχας. Πενήντα εννέα drones καταρρίφθηκαν πάνω από την περιοχή Μπριάνσκ στα ουκρανικά σύνορα, ενώ τα υπόλοιπα αναχαιτίστηκαν σε πέντε διαφορετικές περιοχές.

Η ανακοίνωση του υπουργείου δεν έκανε καμία αναφορά σε καταρριφθέντες drones στην περιοχή γύρω από τη Μόσχα.

Ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν, σε τρεις ξεχωριστές ανακοινώσεις που δημοσιεύτηκαν διαδοχικά στο Telegram, ανέφερε ότι οκτώ ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη απωθήθηκαν ενώ κατευθύνονταν προς τη ρωσική πρωτεύουσα.

Τα συνεργεία διάσωσης των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων εξετάζουν θραύσματα στο έδαφος, είπε.

Η Ρωσία και η Ουκρανία εκτόξευσαν μεγάλο αριθμό πυραύλων η μία εναντίον της άλλης την περασμένη εβδομάδα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε τη Δευτέρα ότι περισσότερα από 900 ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πύραυλοι εκτοξεύτηκαν προς ουκρανικούς στόχους σε διάστημα τριών ημερών που έληξε νωρίς τη Δευτέρα. Ο αριθμός μειώθηκε σταδιακά από τη Δευτέρα το βράδυ έως το πρωί της Τρίτης.

Πηγή: skai.gr

