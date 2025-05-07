Ισραήλ και Συρία διεξάγουν μυστικές συνομιλίες για θέματα ασφάλειας και πληροφοριών

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν δημιουργήσει δίαυλο επικοινωνίας για συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Συρίας, ανέφεραν στο Reuters τρία άτομα που γνωρίζουν το θέμα, καθώς οι νέοι ηγέτες της Συρίας αναζητούν διπλωματική βοήθεια για να διαχειριστούν μια ολοένα και πιο εχθρική σχέση με τον νότιο γείτονά τους.

Οι έμμεσες επαφές, οι οποίες δεν είχαν γίνει γνωστές προηγουμένως, επικεντρώνονται σε θέματα ασφάλειας και πληροφοριών και στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο κρατών χωρίς επίσημες σχέσεις, λένε ένα άτομο με άμεση γνώση του θέματος, μια συριακή πηγή ασφαλείας και ένας περιφερειακός αξιωματούχος των υπηρεσιών πληροφοριών.

Η πρώτη πηγή περιγράφει την προσπάθεια, η οποία ξεκίνησε λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του Σύρου προέδρου Αχμέντ αλ Σάρα στα ΗΑΕ στις 13 Απριλίου, επικεντρωμένη προς το παρόν σε «τεχνικά θέματα» και λέει ότι δεν υπάρχει όριο σε ό,τι μπορεί τελικά να συζητηθεί.

Η ανώτερη συριακή πηγή ασφαλείας δήλωσε στο Reuters ότι ο δίαυλος επικοινωνίας περιορίζεται αυστηρά σε θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια, εστιάζοντας σε διάφορα θέματα αντιτρομοκρατίας.

Η πηγή λέει ότι τα καθαρά στρατιωτικά θέματα, ιδίως αυτά που αφορούν τις δραστηριότητες του ισραηλινού στρατού στη Συρία, δεν εμπίπτουν στο πεδίο συζήτησης του τρέχοντος διαύλου επικοινωνίας.

Η πηγή πληροφοριών αναφέρει ότι αξιωματούχοι ασφαλείας των ΗΑΕ, αξιωματούχοι των συριακών υπηρεσιών πληροφοριών και πρώην Ισραηλινοί αξιωματούχοι των υπηρεσιών πληροφοριών συμμετείχαν στον μηχανισμό, μεταξύ άλλων.

Η προεδρία της Συρίας και το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΑΕ δεν απάντησαν στο Reuters σε αίτημα για σχολιασμό του θέματος. Το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού επίσης αρνήθηκε να σχολιάσει.

Η προσπάθεια διαμεσολάβησης προηγήθηκε των ισραηλινών επιθέσεων στη Συρία την περασμένη εβδομάδα, οι οποίες, σύμφωνα με το Ισραήλ, στοχεύουν στην προστασία της μειονότητας των Δρούζων, και το Reuters δεν μπορεί να διαπιστώσει εάν ο μηχανισμός έχει χρησιμοποιηθεί από τότε που σημειώθηκαν οι επιθέσεις.

Άτυπη διαμεσολάβηση μεταξύ Ισραήλ και Συρίας με στόχο την εξομάλυνση των διμερών σχέσεων έχει λάβει χώρα την τελευταία εβδομάδα και μέσω άλλων διαύλων, σύμφωνα με μία από τις πηγές και έναν διπλωμάτη.

Σημειώνεται ότι ο αλ Σάρα αναμένεται να συναντηθεί στο Παρίσι με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν εντός της ημέρας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.