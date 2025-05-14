Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα άρει τις κυρώσεις κατά της Συρίας, ενόψει της συνάντησής του με τον προσωρινό πρόεδρο της χώρας, Αχμέντ αλ Σάρα.

Ο Τραμπ συμφώνησε να «χαιρετήσει» τον προσωρινό πρόεδρο της Συρίας σήμερα, Τετάρτη στη Σαουδική Αραβία, στο πλαίσιο της περιοδείας του στη Μέση Ανατολή, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Η ανακοίνωση της άρσης των κυρώσεων έγινε δεκτή με ενθουσιασμό στη Δαμασκό, όπου ακούστηκαν επευφημίες, χοροί και εορταστικοί πυροβολισμοί.

Οι κυρώσεις που είχαν επιβληθεί στη Συρία εμπόδισαν οποιαδήποτε ξένη χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας και είχαν αρχικά ως στόχο να ασκήσουν πίεση στη δικτατορία του αποπεμφθέντος προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ.

Πανηγυρισμοί στη Δαμασκό για την άρση των κυρώσεων του Τραμπ

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η αλλαγή πολιτικής θα δώσει στη Συρία «μια ευκαιρία για μεγαλοσύνη», λέγοντας σε επενδυτικό φόρουμ στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας ότι «ήρθε η ώρα τους να λάμψουν».

Ο υπουργός Εξωτερικών της Συρίας Ασάντ αλ Σαμπάνι πανηγύρισε για την απόφαση λέγοντας σε συνέντευξή του στο κρατικό πρακτορείο της χώρας πως είναι «κομβικό σημείο καμπής για τη χώρα».

Η χώρα προσβλέπει σε ένα μέλλον «σταθερότητας, αυτάρκειας και πραγματικής ανασυγκρότησης μετά από χρόνια καταστροφικού πολέμου», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το BBC, το 90% του πληθυσμού της Συρίας είναι κάτω από το όριο της φτώχειας και η νέα κυβέρνηση πιέζει για τον τερματισμό των κυρώσεων από τότε που ανατράπηκε ο Άσαντ τον Δεκέμβριο.

Ο Αλ Σάρα δήλωσε στο βρετανικό δίκτυο στα τέλη του περασμένου έτους ότι η Συρία δεν αποτελεί απειλή για τον κόσμο και ζήτησε την άρση των κυρώσεων.

Ζήτησε επίσης να διαγραφεί από τον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων η Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ (HTS), η ισλαμιστική ομάδα που ανέτρεψε τον Άσαντ.

Η HTS χαρακτηρίζεται τρομοκρατική από τον ΟΗΕ, τις ΗΠΑ, την ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο, μεταξύ άλλων χωρών, καθώς ξεκίνησε ως ομάδα προσκείμενη της Αλ Κάιντα, από την οποία αποσχίστηκε το 2016.

Ο Αλ Σάρα επανέλαβε τις εκκλήσεις αυτές σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν την περασμένη εβδομάδα, λέγοντας ότι «αυτές οι κυρώσεις επιβλήθηκαν στο προηγούμενο καθεστώς λόγω των εγκλημάτων που διέπραξε και αυτό το καθεστώς έχει φύγει».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.