Περιοδεία Τραμπ στη Μέση Ανατολή: Ψήφος στον Αλ Σάρα

Της Αθηνάς Παπακώστα

Από επικηρυγμένος με 10 εκατομμύρια δολάρια από τις Ηνωμένες Πολιτείες τζιχαντιστής, ο μεταβατικός ηγέτης της Συρίας, Αχμέντ Αλ Σάρα, γίνεται μαχητής αλλά και συνομιλητής της Ουάσιγκτον με τις ευλογίες του Ριάντ και της Άγκυρας.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την άρση των αμερικανικών κυρώσεων κατά της Συρίας και σε μόλις 12 ώρες ο σύντομος χαιρετισμός που είχε αρχικά συμφωνηθεί να απευθύνει στον μεταβατικό ντε φάκτο ηγέτη της Συρίας μετετράπη, τελικά, σε συνάντηση διάρκειας 30 λεπτών μαζί του.

Παρόντες ήταν και οι, επίσης, κερδισμένοι: ο ντε φάκτο ηγέτης της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν αλλά και ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Όταν το καθεστώς του Μπασάρ αλ Άσαντ κατέρρευσε στη Συρία, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δέχθηκε ένα ισχυρότατο χτύπημα, ενώ, την ίδια στιγμή, η Σαουδική Αραβία έβλεπε ιδίοις όμμασι την επιρροή της Τεχεράνης να περιορίζεται στον αραβικό κόσμο. Ωστόσο, μονάχα η απομάκρυνση του Άσαντ από την εξουσία λίγο θα μπορούσε να βοηθήσει Άγκυρα και Ριάντ ώστε να εδραιώσουν την παρουσία τους στη Συρία.

Και οι δύο αυτοί παίκτες προτιμούν μία σταθερή κυβέρνηση στη Δαμασκό προκειμένου να αποκατασταθεί η ασφάλεια στη χώρα αλλά και να διευκολυνθεί η οικονομική ανάκαμψη της Συρίας με σκοπό να βρουν πρόσφορο έδαφος στη χώρα για επενδύσεις.

Η απόφαση Τραμπ για πλήρη άρση των κυρώσεων των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της Δαμασκού τούς προσφέρει αυτή την… ευκαιρία και όσο ο Τούρκος πρόεδρος έχει κάθε λόγο να χαμογελά δηλώνοντας πως «η χώρα μας έχει γίνει το παγκόσμιο κέντρο της ειρηνευτικής διπλωματίας» το Ισραήλ μένει εκτός της εξίσωσης και αξιωματούχοι του - που δεν κατονομάζονται – επισημαίνουν, μιλώντας σε ξένα ειδησεογραφικά πρακτορεία, πως ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου ουδέποτε ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ να άρει τις κυρώσεις κατά της Δαμασκού «υπό τον φόβο πως μία διασυνοριακή επίθεση παρόμοια με εκείνη της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023 θα μπορούσε να προέλθει από πλευράς Συρίας».

Σύμφωνα με αναλυτές, που ναι μεν κάνουν λόγο για χτύπημα κατά του Ισραήλ, είναι νωρίς να εξαχθούν συμπεράσματα με τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο να υπογραμμίζει ότι «η απόκτηση (σ.σ για το Ισραήλ) μίας σχέσης σαν κι αυτή που έχω εγώ με τις χώρες της Μέσης Ανατολής είναι πολύ θετικό» αποτέλεσμα.

Ήταν η πρώτη φορά εδώ και 25 χρόνια που οι ηγεσίες Ηνωμένων Πολιτειών και Συρίας κάθισαν στο ίδιο τραπέζι με τη Δαμασκό να βγαίνει από τη διεθνή απομόνωση και πληροφορίες να θέλουν το στρατόπεδο Αχμέντ Αλ Σάρα να υπόσχεται στον Αμερικανό πρόεδρο πρόσβαση στο συριακό πετρέλαιο, συμβόλαια για την ανοικοδόμηση της Συρίας αλλά και την ανέγερση ακόμη κι ενός Trump Tower στη συριακή πρωτεύουσα.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος Τραμπ κάλεσε τον Αχμέντ Αλ Σάρα να υπογράψει τις Συμφωνίες του Αβραάμ με το Ισραήλ βελτιώνοντας τις σχέσεις της Συρίας μαζί του αλλά και να εκδιώξει από τη χώρα τους ξένους τρομοκράτες.

Πλέον ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αναχωρήσει από τη Σαουδική Αραβία και βρίσκεται στο Κατάρ, τον δεύτερο σταθμό της τετραήμερης περιοδείας του στη Μέση Ανατολή και ιδιαίτερης σημασίας, εάν αναλογιστεί κανείς τον ρόλο που έχει διατελέσει η Ντόχα όσον αφορά στην επίτευξη κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Όσο όμως ο Αμερικανός πρόεδρος προσπαθεί να ρίξει και να οικοδομήσει γέφυρες στην περιοχή, το Ισραήλ επιλέγει σταθερά τον πόλεμο εντείνοντας τους βομβαρδισμούς του στη Γάζα και μάλιστα λίγες ημέρες μετά τις απειλές Νετανιάχου για εισβολή και ολοκληρωτική κατάληψη του παλαιστινιακού θύλακα.

Πηγή: skai.gr

