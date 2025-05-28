Πυρκαγιά που ξέσπασε σε εξέδρα εξερεύνησης για κοιτάσματα αερίου και πετρελαίου, σε μικρή απόσταση από τις ακτές της Ανγκόλας, στοίχισε τη ζωή σε τρεις εργαζόμενους, ανακοίνωσαν οι αρχές χθες Τρίτη.

Η καταστροφή εκτυλίχτηκε την 20ή Μαΐου σε αυτή την πλατφόρμα εξερεύνησης σε ύδατα με μεγάλο βάθος, που ανήκει στην κοινοπραξία εκμετάλλευσης κοιτασμάτων αερίου CABGOC, θυγατρική του αμερικανικού πετρελαϊκού κολοσσού Chevron.

Η πυρκαγιά τραυμάτισε 17 ανθρώπους. Δυο από αυτούς υπέκυψαν στα τραύματά τους στη Νότια Αφρική, όπου διακομίστηκαν εσπευσμένα για να τους προσφερθούν εξειδικευμένες ιατρικές φροντίδες από εγκαυματολόγους, εξήγησε η εθνική υπηρεσία πετρελαίου και αερίου στη Λουάντα.

Το πτώμα τρίτου εργαζομένου εντοπίστηκε κοντά στην εξέδρα, που είναι εγκατεστημένη κάπου 96 χιλιόμετρα από την ακτή, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Διενεργείται έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια της τραγωδίας.

Η Ανγκόλα κατατάσσεται στη δεύτερη θέση στην Αφρική ως προς τις εξαγωγές αργού. Ο μαύρος χρυσός ξεπερνά το 90% των εξαγωγών της πορτογαλόφωνης χώρας των 37 εκατομμυρίων κατοίκων, σύμφωνα με δεδομένα της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.