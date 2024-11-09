Αρκετοί στρατιώτες τραυματίστηκαν εξαιτίας ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών στις επαρχίες του Χαλεπίου και της Ίντλιμπ στη βορειοδυτική Συρία, τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, σύμφωνα με το συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μεταδίδει ότι επλήγησαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

«Ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε αεροπορική επίθεση (…) στοχεύοντας τοποθεσίες στην περιοχή του Χαλεπίου και της Ίντλιμπ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν αρκετοί στρατιώτες και να προκληθούν υλικές ζημιές», σύμφωνα με το SANA που επικαλείται στρατιωτική πηγή.

Το Ισραήλ έχει εξαπολύσει εκατοντάδες αεροπορικά πλήγματα στη Συρία από τότε που ξέσπασε ο εμφύλιος πόλεμος στη γειτονική του χώρα, πριν από 13 χρόνια, βάζοντας συνήθως στο στόχαστρο δυνάμεις που υποστηρίζονται από το Ιράν και θέσεις του συριακού στρατού. Σπανίως σχολιάζει κατά περίπτωση τα πλήγματα στη Συρία, αλλά έχει τονίσει επανειλημμένως ότι δεν θα επιτρέψει στο Ιράν – το οποίο υποστηρίζει την κυβέρνηση του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ – να ενισχύσει την παρουσία του στη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

